Mariana Diarco relató la tremenda discusión que tuvo con Flavio Azzaro: "Es una rata"

En las últimas horas se conoció que El Dipy se sacó con Flavio Azzaro después de enterarse que el periodista deportivo maltrató a su ex pareja, Mariana Diarco.

El referente de la cumbia fue hasta Crónica TV, donde trabaja el conductor, y trató de increparlo.

Este viernes en Intrusos (América TV), Mariano Diarco relató cómo fue el cruce que tuvo con el conductor de Crónica TV, que generó el enojo de El Dipy.

"Estoy conduciendo un programa en Bravo TV, que sale al aire desde el mismo predio que Crónica TV. Yo estaba esperando un coche en la puerta y lo veo pasar a Azzaro. Me dice 'pero, ¿no te echaron todavía?'. Yo le respondí: '¿Y vos no te fuiste?'. Enseguida, se mete rápido al canal y yo me quedo ahí sentada... ¡me agarró una bronca!", explicó la periodista.

Aunque la situación no terminó ahí, Mariana ingresó a la redacción de Crónica TV y continuó el cruce con el conductor.

"Lo fui a buscar para charlar, cuando llego, él estaba reunido en una oficina vidriada, con mucha gente. Me quedé a esperarlo. De la oficina me grita: '¿Qué me miras?, ¿qué te pasa?'. Me acerco a esa oficina y le digo: 'Te estoy esperando a vos para que me digas en la cara lo que me dijiste antes, yo me fui de Crónica TV porque sos un nefasto, una rata", añadió en el móvil con Intrusos.

En ese instante, Azzaro elevó el tono de la discusión. "Me maltrató adelante de todo el mundo. La gente quería salir volando. Me trató de idiota, de estúpida, me dijo que yo me había acostado con alguien para estar en el lugar que estoy", narró Mariana.

Finalmente, después de ese enfrentamiento, la periodista habló con su ex, que no dudó hasta Crónica. "El Dipy es mi familia. Tenemos una excelente relación. Ayer, después de este episodio, le escribí a El Dipy porque quedé mal y le pedí si me podía comprar algo en la farmacia. No justifico la agresión, pero comprendo su reacción porque somos familia", sentenció.

PrimiciasYa