Prueba de fuego para Boca Unidos en su visita al puntero Racing de Córdoba

Una verdadera prueba de fuego tendrá Boca Unidos cuando visite a Racing de Nueva Italia, uno de los punteros de la zona B del torneo Federal A 2022. El partido, correspondiente a la quinta fecha, se jugará este domingo desde las 19.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, y contará con el arbitraje de José Sandoval.

El equipo correntino, con 5 unidades en tres partidos disputados, viene de igualar el segundo juego consecutivo en condición de local sin poder abrir el marcador ante Gimnasia de Concepción del Uruguay. A pesar que conserva el invicto y se encuentra en puestos de clasificación a la segunda fase, su rendimiento futbolístico no termina de colmar las expectativas generadas.

El Aurirrojo se ha mostrado hasta ahora como un equipo con un juego que privilegia la tenencia de la pelota, pero de circulación lenta, y demasiado previsible a la hora de buscar el arco de enfrente.

Si bien los dirigidos por Martín Fabro y Leonardo Baroni sólo han recibido un gol en contra (frente a Juventud Unida, en el triunfo alcanzado en Gualeguaychú) aunque por momentos sufren algunos desacoples defensivos que de reiterar ante un rival como el que enfrentará esta tarde noche, puede costarle un dolor de cabeza.

Para el compromiso frente a La Academia cordobesa, los técnicos de Boca Unidos harán el primer retoque en la formación titular desde el debut. Ingresará el defensor Ariel Morales en lugar del mediocampista ofensivo o media punta, Gabriel Morales (goleador del equipo jugando la mitad del torneo la temporada anterior), en un cambio que busca fortalecer al equipo defensivamente.

Además de la variante de nombre, también habrá un cambio táctico, ya que el equipo correntino pasará del esquema 4-3-1-2 a un 5-3-2, o en el mejor de los casos, a un más conservador 4-4-2, adelantando unos metros a Sebastián Luna por el sector derecho de la mitad de la cancha, y formando un doble cinco entre Gabriel Cañete y Rodrigo Burgos, con Darío Maidana recostado por la banda izquierda.

El rival, Racing de Córdoba, se quedó con la sangre en el ojo por la oportunidad desperdiciada de ascender la temporada pasada, y en este campeonato irá por la revancha.

Con un cambio de técnico sorpresivo, de último momento antes de iniciar el torneo que pareció no sentir (se fue Hernán Medina y llegó Carlos “Chiquito” Bossio), el equipo cordobés consiguió tres triunfos y un empate (sólo no sumó de a tres puntos en su visita a Las Parejas), mostrando fortaleza defensiva y un gran poder de fuego en ataque para ser uno de los líderes del grupo junto a Sarmiento de Resistencia.

Para hoy, el técnico no podrá contar con el zaguero central Marcio Gómez, quien no se recuperó de recuperó de una molestia muscular, y su lugar será ocupado por Emanuel Córdoba. En tanto que hay un par de dudas: Franco García o Lisardo Do Campo en la zona del mediocampo, y Emiliano Blanco o Alan Murialdo para acompañar en el ataque a Agustín Lavezzi.

El encuentro representará un choque de invictos, y también de estilo, en un escenario donde no hay excusas para jugar, como es el campo de juego del estadio Kempes.

