“Necesitás bajar de peso”: repudiable argumento de una aerolínea a una azafata

Indignación, sorpresa y solidaridad provocó la historia de Josefina Macchi, quien dio detalles de una entrevista laboral en la aerolínea Emirates Airlines, que no la aceptó porque “tiene que bajar de peso”.

El hecho se volvió viral y despertó la indignación en las redes sociales, en medio de mensajes de apoyo a Macchi.

La joven azafata de 25 años relató que durante 2021 concluyó la capacitación para Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP), comúnmente conocido como azafata o sobrecargo, y que, a raíz de la pandemia y la falta de oportunidades, aún no había conseguido empleo en el rubro.

Al ver que Emirates, una de las aerolíneas más importantes del mundo y con los más altos estándares de calidad, había abierto búsquedas en Argentina, no lo dudó y solicitó un turno para acceder a la entrevista.

“Conseguí turno para ir el domingo 24 de abril a las 10:30 horas”, contó Macchi en su cuenta de Twitter, en la que detalló que había cerca de 50 personas aplicando para los puestos de TCP. En primera instancia los hicieron pasar a un salón donde los hicieron trabajar en parejas.

El ejercicio consistía en presentar al compañero con la información que les había brindado previamente, claro que esto debía hacerse en inglés, una herramienta indispensable para trabajar en una empresa como Emirates, que transporta viajeros de todo el mundo alrededor del globo. Sin embargo, esto no era ningún problema para Josefina, que tenía esto en cuenta y según lo que ella relató, está bien preparada en el idioma.

No obstante, cuando pudo acercarse a la reclutadora y preguntarle qué podía mejorar para el futuro, contestó: “Honestly, you need to lose weight” (“Honestamente, necesitas bajar de peso”). Luego de eso vinieron los halagos de su parte: “Sos muy linda, tenés muy buen nivel de inglés, pero necesitás eso. Tenés que esperar seis meses y blabla.

“Ah, y por favor no comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa”, tuiteó Josefina.

(JML)