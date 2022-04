Generación Zoe en Goya: secuestran bienes y esperan el arribo de Cositorto

Siguen apareciendo vehículos y bienes relacionados con maniobras fraudulentas en el contexto de las supuestas estafas de Generación Zoe en la ciudad de Goya. En allanamientos se recuperaron autos que estaban escondidos y una moto 0 km adquirida por uno de los detenidos unos días antes de ser apresado. En tanto que el fiscal Patricio Palizá se alista para indagar a Leonardo Cositorto, quien de acuerdo a la investigación defraudó a múltiples ahorristas a través del sistema conocido como “Ponzi” o “piramidal”.

En la jornada del lunes se llevaron a cabo allanamientos en la ciudad de Goya. “A la mañana temprano estuvimos trabajando con órdenes de allanamientos y a la tarde se hizo otro. Esto tiene que ver con los bienes que fueron aportados como inversión y algunos de ellos están ocultos. No descarto que puedan aparecer nuevas denuncias”, dijo Palizá.

Dos automóviles recuperados estaban en un estacionamiento de la avenida Neustadt.

Por calle España, en pleno centro de Goya, secuestraron una motocicleta 0 km que estaba en un garage alquilado.

“Recuperamos dos automóviles y secuestraron una motocicleta cero kilómetro que uno de los detenidos compró dos días antes de ser apresado por la policía, fue adquirido con dinero de inversionistas”, informó Pablo Fleitas, el abogado querellante en la causa.

Cabe recordar que por lo ocurrido en Goya permanecen detenidos los hermanos y peluqueros Nicolás y Javier Medina, y Nicolás Camelino, que figuran como líderes de Generación Zoe, que en la ciudad recaudó 400.000 dólares y estafó a más de 300 goyanos.

Tras la detención de los tres líderes locales de la organización, el juez les otorgó la prisión domiciliaria pero trascendió que habían empezado a vender sus activos y una Cámara dispuso que vuelvan a prisión, tal como habían pedido los querellantes. “En principio estaríamos con estas tres personas y Cositorto, pero no descarto que puedan aparecer más. Tenemos más de 120 elementos de prueba”, dijo el fiscal.

Damnificado

Sin trabajo desde octubre de 2019 y con una inflación que empezaba a galopar y amenazaba con pulverizar su indemnización, José Fernández (44) vio en Generación Zoe la chance de hacer una diferencia mientras pateaba las calles de la ciudad correntina de Goya en un intento por reinsertarse laboralmente.

El hombre había trabajado toda la vida para Massalin Particulares, la tabacalera que hace casi tres años decidió bajar sus persianas en Corrientes para mudar toda su producción a Buenos Aires. “Trabajé ahí 22 años. La empresa pagó las indemnizaciones y al poco tiempo vino el cierre de todo por la pandemia de coronavirus. Fue imposible conseguir otro trabajo”, recuerda.

José está soltero y vive con sus padres, a quienes busca preservar. “Ellos no saben nada del dinero que perdí con Generación Zoe. Tengo miedo que los afecte”, admite. El hombre es uno de los primeros en denunciar a Leonardo Cositorto y sus laderos locales por estafa.

Fernández conoció el negocio a mediados del año pasado y entró en septiembre con una inversión inicial de 1000 dólares. “Jonathan Vargas fue quien trajo la propuesta de Buenos Aires. Era muy atractivo tener un retorno de 7,5 % mensual en dólares y al principio cumplieron con los pagos, aunque siempre buscaban que reinvirtieras todo el dinero. Para eso te ofrecían tasas aún más altas”, detalla.

El hombre, que no pierde las esperanzas de recuperar su dinero, sostuvo que “nos habían dicho que podíamos seguir nuestras inversiones a través de una billetera virtual pero solo era una app. Entre el 1 y el 5 de cada mes debíamos decirles qué íbamos a hacer con el dinero. Esa inversión inicial que hice pude recuperarla toda y como parecía funcionar bien, me ofrecieron entrar en el negocio de los bots. Nos decían que era inteligencia artificial aplicada a las inversiones, que la máquina evaluaba las variables y decidía dónde era mejor colocar el dinero, ya sea en dólares, oro, criptomonedas”, cuenta Fernández.

En diciembre, José volvió a colocar su dinero en Generación Zoe, sin imaginar que apenas dos meses después la empresa dejaría de pagar. “Entre el capital y los intereses perdí 14.000 dólares”, confiesa.

“Todo esto fue devastador. Psicológicamente me destruyó. En los primeros tiempos casi no comía, me costaba conciliar el sueño. Llegué a perder quince kilos y ahora debo consumir pastillas para poder dormir”, asegura José.

El hombre busca encontrar algún tipo de consuelo al revelar que otras personas nunca vieron las ganancias que les prometieron: “Tengo compañeros de seguridad en Massalin que se sumaron a Generación Zoe en los últimos meses y perdieron todo su dinero. Es gente que por suerte todavía está trabajando para la tabacalera”.

(NG)