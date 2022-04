Los comedores comunitarios están cerrados y la comunidad inició una movida solidaria

Desde diciembre del año pasado no abren los comedores comunitarios de La Cruz y la comunidad se movilizó en una campaña solidaria. Un grupo de docentes fue llamado a declarar ante la Justicia por el reclamo y estudiantes iniciaron una colecta para abrir un comedor.

La noticia trascendió en redes sociales en los últimos días, ya que luego de que un grupo de docentes le solicitara a la Municipalidad la apertura de los comedores, fueron llamados a la Justicia para declarar.

Carlos Enrique, uno de los 13 maestros, habló con El Litoral acerca de la situación. “Hay comedores que son en un espacio municipal y otros en casas particulares que también eran sostenidos por el Municipio con recursos. Desde los últimos días de la gestión anterior estaban cerrados por vacaciones y ahora la nueva administración no los abrió más. Lo cierto es que es una situación complicada en todo el país y en estos pueblos se siente mucho”.

“Los docentes percibíamos la misma situación en todos lados: que los chicos no desayunaban, no tomaban leche hace mucho o que cenaban solo arroz o mate cocido con tortas fritas. Esto atravesaba a todos los grados y nos dimos cuenta charlando entre nosotros. Por eso decidimos entregar una nota de forma particular solicitando al intendente la apertura” de los comedores. La nota con destino al intendente Carlos Fagúndez, ingresó el 31 de marzo. “Señor intendente, el hambre no espera. Nuestra generación y usted como gobernante somos responsables de lo que ocurra con las generaciones futuras”, cierra el petitorio.

“Como contrapartida tuvimos declaraciones del intendente diciendo que para él no había chicos con hambre y que si era así, nuestra obligación era denunciar ante la Justicia”, explicó. En este sentido, por una solicitud de la Municipalidad, el Juzgado de Paz, a cargo de la doctora Méndez Ribeiro, llamó a declarar a los trece profesionales.

“El expediente inició desde el Municipio, ellos verán las declaraciones y cómo seguir. En el peor de los casos, como no dimos nombres de niños que tienen hambre porque nos parece estigmatizante, pueden accionar judicialmente por incumplimiento de deberes por no decir los nombres de los chicos”, relató el docente.

Sobre el tema, la Municipalidad difundió ayer en sus redes sociales una reunión entre funcionarios municipales y directivos de escuelas, “para evaluar la puesta en marcha del aseo de las escuelas y articular los mecanismos para que los niños sigan accediendo al desayuno y merienda”, sostuvieron.

La movida solidaria

Frente a la situación, la comunidad se unió para solicitar la apertura de los comedores. Según explicó Enrique, los concejales de la oposición presentaron un proyecto de ordenanza. “Ahora tiene dictamen favorable en el Concejo y es el organismo el que define qué pasará”, aseguró.

Además, otros espacios decidieron colaborar. Uno de ellos es el Centro de Estudiantes de la Escuela Normal, que organizó una colecta junto a Cáritas Parroquial para abrir un comedor en la iglesia local. “Al ver todos los comedores cerrados y que los maestros de escuela empezaron a palpar una problemática, decidimos sumarnos. Nosotros como centro de estudiantes no tenemos nada que ver con problemas políticos, lo único que estamos haciendo es ayudar”, aseguraron a El Litoral Camilo Cáseres, presidente y Ana Fagúndez, vice. “Nosotros queremos ayudar, colaborar y acompañar a estos chicos”, dijeron los adolescentes.

Según Enrique, también se sumaron iglesias evangélicas, vecinos y familias a colaborar. “Para que ningún chico más pase hambre”, cerró.

