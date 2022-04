El motivo por el que Regatas Corrientes jugará un partido clave sin su público

Regatas Corrientes jugará este jueves por la noche frente a Riachuelo de La Rioja en su estadio a puertas cerradas.

Se trata de un enfrentamiento que busca definir el último boleto a los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol.

En las últimas horas,el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Clubes de Básquetbol (AdC) determinó que el tercer partido se juegue sin público.

Según trascendió, el castigo para el equipo correntino se dio porque el público tiró una lata de cerveza en el último encuentro.

En sus redes sociales, Regatas confirmó la dura medida y sostuvo que se devolverá la plata de las entradas ya adquiridas.

El partido definitorio será en el José Jorge Contte desde las 21.30 y será transmitido por La Liga Contenidos y TyC Sports Play.Los jueces para el choque definitivo serán Alejandro Chiti, Fernando Sampietro y Javier Mendoza, mientras que el comisionado técnico será la chaqueña Daniela Kessler.

Se debe recordar que el primer punto de la serie jugado en La Rioja quedó en manos del Eterno, quien ganó 109-98, mientras que en el segundo partido, el remero se hizo fuerte en el Contte ganando por un contundente 103-72.

En caso que la victoria sea para Regatas los cruces quedarán definidos en el orden lógico de la tabla de posiciones: Quimsa (1°) vs Oberá Tenís Club (8°), Gimnasia (2°) vs San Martín (7°), Instituto (3°) vs Regatas (6°) y Peñarol (4°) vs Boca (5°).

Si el triunfo es para Riachuelo, los equipos detrás de Regatas se reclasificarán, siendo que Quimsa irá contra Riachuelo, Gimnasia contra Oberá e Instituto vs San Martín. El único duelo de cuartos que al momento ya está definido es el de Peñarol frente a Boca.