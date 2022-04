Fernanda Iglesias acusó a Jorge Rial de haberla discriminado: "Dijo: '¿Qué hace acá esta gorda esperpento?'"

Fernanda Iglesias tuvo durísimas palabras contra Jorge Rial, a quien acusó de hacerla echar de América y de discriminarla.

En "LAM", la periodista indicó: "Nosotros nos habíamos quedado sin programa en Canal 13, y yo estaba casi sin trabajo. Así que me llamó Gastón Portal para hacer un programa con Pettinato acá en América. Y bueno, lo que pasa con él es cuando llegás traes toda esa admiración porque lo considerás un gran artista, un genio que te encantaba trabajar con él. Hasta que te das cuenta lo que hace. Me puse muy mal cuando me di cuenta. Encima, yo estaba muy cuestionada en ese momento por Rial".

"Me querían sacar. Rial hacía lobby para que me saquen. De hecho cuando me terminaron sacando, Gastón Portal me dijo que había sido por eso. Y me dio un trabajo, me inventó un trabajo en su productora para seguir pagándome", disparó Iglesias.

Ángel de Brito le preguntó entonces: "¿Te sacaron por el pedido de Rial?". A lo que la periodista expresó: "En su momento me dijeron eso, sí. Cuando debuté con Roberto Pettinato en América, Rial al día siguiente dijo en su programa "Qué hace esa gorda esperpento en América". ¡Eso dijo, fue hermoso! A partir de ahí dije "tengo los días contados acá" y bueno, me terminaron sacando. Yo venía a trabajar y estaba en la cuerda floja. Y realmente no tenía otro ingreso. Estaba sola, con mi hija, estaba separada".

