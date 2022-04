Por la Dra. Cecilia Daniela Cohen

El Día Mundial del Asma es un día para concientizar a la población de las cargas que supone dicha enfermedad a quien la padece y de la posibilidad de tenerla bajo control, llevando una vida saludable sin limitaciones. Desde el año 2008 hasta la actualidad, el lema ha sido “Puedes controlar tu asma” (You can control your asthma) y pretende estimular a los pacientes a tomar parte activa en el control de su enfermedad.

Este año Gina ha elegido como lema: “Cerrar brechas en la atención del asma” como tema para el Día Mundial del Asma 2022. Aunque el asma no se puede curar, es posible controlar el asma para reducir y prevenir los ataques de asma, también llamados episodios o exacerbaciones.

¿Qué es el asma?

Es una enfermedad inflamatoria crónica, multifactorial, frecuente y potencialmente grave de las vías respiratorias. Es la enfermedad crónica más frecuente en pediatría. Provoca síntomas respiratorios como ser sibilancias (un silbido en el pecho), falta de aire, opresión en el tórax, agitación, tos en intensidad y grados variables.

Esta inflamación en las vías respiratorias, estos síntomas se dan porque el paciente tiene una predisposición genética para reaccionar de manera exagerada a distintos estímulos, como ser infecciones virales, alérgenos en el hogar o trabajo (ej.: ácaros del

polvo doméstico, polen, cucarachas, etc.), humo del tabaco, el ejercicio, el estrés, como también algunos fármacos.

Las crisis de asma (exacerbaciones o ataques) pueden ser fatales más aún si la enfermedad no está controlada. Los pacientes que reciben tratamiento reducen de manera notoria la gravedad, número y duración de sus crisis, logrando una mejor calidad de vida. Esos tratamientos deben ajustarse de manera individual para cada paciente, de acuerdo a las características que presenta la enfermedad en esa persona, por eso es importante la consulta a un especialista.

Es muy importante que la población sepa de la importancia del asma, ya que se estima que 339 millones de personas tiene asma en el mundo y hubo 417.918 muertes por asma en 2016 (OMA). En Argentina la prevalencia en asma va en aumento. Nuestro principal problema, como lo es en el mundo es que solo 3 de cada 10 pacientes cumplen con el tratamiento, eso lleva a la falta de control de la enfermedad, el paciente se ve limitado (y sus familiares) y en riesgo de padecer una crisis. Es una enfermedad subdiagnosticada (muchos asmáticos no tienen el diagnostico de su enfermedad) y por tal no reciben los tratamientos adecuados.

Respecto al lema 2022

Las brechas actuales en la atención del asma incluyen:

l En igualdad de acceso al diagnóstico y tratamiento (medicina)

l Entre el cuidado de diferentes grupos socioeconómicos, étnicos y de edad

l Entre comunidades y países ricos y pobres;

l En la comunicación y la atención a través de la interfaz de atención primaria/secundaria/terciaria

l En la comunicación y la educación proporcionada a las personas con asma, (calidad de los planes de atención del asma vs)

l En el conocimiento del asma y la concientización sobre el asma entre los proveedores de atención médica

l En la priorización entre el asma y otras condiciones a largo plazo

l Entre prescribir inhaladores y monitorear la adherencia y la capacidad de usar estos dispositivos

l Existen para que el público en general (no asmáticos) y los profesionales de la salud sean conscientes y comprendan que el asma es una enfermedad crónica (no aguda).

l Entre la evidencia científica y la prestación real de atención a las personas con asma

El desafío que plantea el tema de este año es que las comunidades respiratorias internacionales trabajen junto con colegas, pacientes y proveedores de atención médica para identificar y cerrar las brechas en la atención del asma y ayudar a implementar y compartir soluciones innovadoras a nivel local y global.

Dra. Cohen Cecilia Daniela

Neumonóloga infantil

MN 132293 MP 6764/6552/7085

Contacto: 3794827616

Corrientes