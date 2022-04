Revelan el pasado desconocido de Oriana Barquet, la novia de Juan Martín Del Potro

Juan Martín Del Potro atraviesa un buen momento sentimental, a pesar de las complicaciones que surgieron por la muerte de su padre. Como si fuera poco, su retiro del tenis parecen nublar su panorama, aunque se muestra muy feliz junto a Oriana Barquet, su nueva novia.

De la joven de 22 años se conocía que era licenciada en Comunicación Periodística y que era fanática de Boca, una pasión que comparte con su pareja. Sin embargo, en las últimas horas se difundió una imagen que demuestra su pasado relacionado al club, algo que sería una sorpresa incluso para el ex deportista.

"Quiero la Libertadores y una gallina matar", reza el cartel que lleva en sus manos Oriana Barquet en una foto que publicaron desde una cuenta de Twitter relacionada al Xeneize. Lejos de negar su existencia, la novia de Del Potro respondió "No vine al fútbol a hacer amigos", en referencia a los dichos de Cristiano Ronaldo años atrás.

Cabe mencionar que la frase que escribió es parte de una canción de la hinchada de Boca. De todos modos, la joven se explayó sobre dicha imagen: "Lo del cartel fue en 2018 por una interna en mi familia, lo regalé después; el que lo agarró lo tiró a los jugadores. Hermoso".

La foto viral de Oriana Barquet, la novia de Juan Martín Del Potro.

Además, se defendió ante posibles críticas por el mensaje que llevaba en La Bombonera: "Ya me leí todo lo de de incitar a la violencia en su momento y días después me escapaba de mi casa para ir sola a un banderazo. De amor no me hablen". Como si fuera poco, un usuario de la red social del pajarito detectó que se trataba de la pareja del popular ex tenista.

"No le cuentes de esto", escribió ella ante el posteo que mencionaba que se trataba de la nueva novia de Juan Martín Del Potro. Cabe recordar que oficializaron el romance a las pocas horas de que el campeón del US Open 2009 anunció su retiro de la actividad profesional.

Diario Show