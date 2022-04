La Municipalidad apunta a la herencia de obras parciales por los socavamientos

El secretario de Infraestructura de la Municipalidad, Mathias Cabrera, habló sobre los hundimientos y roturas de algunas calles y avenidas de la ciudad, y responsabilizó de esto a la “gestión anterior”. Además, indicó que las lluvias de los últimos días, sumadas a la sequía, contribuyeron a la saturación del suelo.

Hace dos días el concejal Lisando Almirón había explicado a El Litoral que presentó un proyecto para que el funcionario a cargo de Infraestructura acuda al recinto del Concejo Deliberante para dar un informe detallado sobre lo sucedido en varias zonas de la Capital.

El secretario habló con este diario e indicó que los trabajos que se realizaron en la actual gestión municipal no han tenido problemas.

“Quiero dejar claro que ninguna de las obras que nosotros hemos realizado en los años que estoy a cargo de la Secretaría de Infraestructura ha tenido problemas, los que aparecen ahora son heredados o no están finalizados”.

“Esto tiene relación con la calidad de las obras realizadas en otras gestiones, ahora nos estamos ocupando de realizar las reparaciones y ver cuáles son los problemas de fondo porque muchas de estas obras tenían soluciones parciales. Por ejemplo, la de calle Gobernador Gallino y nunca se tomó en cuenta cuál era la totalidad del problema”, indicó.

En ese sentido, el funcionario municipal explicó cuál es la situación de cada inconveniente que se observa en la actualidad. El hundimiento en calles General Paz y Vélez Sarsfield “se produjo por una fisura de una colectora de Agua de Corrientes, el pavimento cedió y cayó sobre los caños del pluvial. Eso fue lo que se reparó el otro día, pero la verdad es que no sé de dónde saca el concejal este que es la tercera vez que se arregla porque son obras que nosotros fuimos heredando de gestiones anteriores”, aseguró Cabrera.

“La gestión de Tassano no intervino en esa zona durante el primer mandato, y es la primera vez en este segundo mandato. Ahora el problema que sucedió ahí es que hay un caño que está a 8 metros de profundidad que también es de Agua de Corrientes y estamos trabajando con los ingenieros para poder hacer el estudio de suelo y ver los trabajos a realizar porque hay casas muy cerca”, resaltó.

Además, aseguró que en esa calle, General Paz y Vélez Sarsfield, se debe hacer un estaqueado para contener el suelo. A la vez, informó que un robot tomó imágenes del problema en la zona, porque el inconveniente se encuentra en una colectora que tiene una fuerte presión, lo que podría generar el levantamiento del suelo.

“Estamos en pleno estudio, lo que se rompió el otro día se reparó y no hubo nuevos problemas. El inconveniente está en otro lugar, más abajo. Nuestras obras no tienen ninguna repercusión sobre las casas en esa zona”, contó.

Con respecto a lo sucedido en Santa Catalina y Alta Gracia, el secretario indicó que no es una obra del Municipio y es privada, hecha en la gestión pasada. “Tanto la Comuna como la Provincia estuvieron trabajando en el canal de Alta Gracia pero no llegaron hasta Santa Catalina. No es una obra que hayamos realizado nosotros. Ahora estamos viendo la reparación con la empresa que construyó en esa zona”, sostuvo. En calle Mendoza casi esquina Yrigoyen se produjo el levantamiento del asfalto, y el funcionario comentó que es por una conexión de la salida cloacal del hotel que está enfrente o del Jockey Club, aún no se sabe bien de qué zona sería.

Sin embargo, aseguró que tampoco es un problema municipal sino que lo único que se hizo fue balizar la zona de la calzada para que los organismos correspondientes hagan las reparaciones.

“De Gobernador Pujol y Uruguay, por el momento no recibimos información. Seguramente será un bacheo que siempre están balizados. El problema que tenemos es que en muchas ocasiones, tanto los carreros o por el vandalismo, roban la señalización, los carteles, las cintas de peligro. Pero nuestros baches siempre están balizados cuando están abiertos”, concluyó.