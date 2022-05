En Alvear se cerró el paso fronterizo por la creciente del río Uruguay

Se estacionó el río Uruguay en Paso de los Libres y esperan que esta mañana llegue el pico de crecida para empezar a bajar.

En Alvear, en cambio, se cerró el paso fluvial y de camiones en la aduana con Brasil por el avance del agua.

Desde el Instituto Nacional del Agua (INA) aseguran que esta no es una subida extraordinaria y que se da cada dos años por la morfología del río.

“El agua se mantiene estacionada desde las 11 de la mañana de hoy (por ayer) y no sabemos si va a crecer unos centímetros más”, dijo a El Litoral Alcides Acuña, director de Defensa Civil de Corrientes. “La otra posibilidad es que mantenga su tendencia a estacionar y bajante”, aseguró. El último registro mostró que el río estaba en 8.31 metros.

Sobre el tema, Juan Borus del área Sistema de Información y Alerta Hidrológica del INA detalló a El Litoral que este evento no es extraordinario por la morfología del Uruguay.

“Entre esta madrugada y mañana (por hoy) se da el pico de la crecida según los registros. Lo que pasa es que como venimos de muchos años con aguas predominantemente bajas no llama tanto la atención. Pero si comparamos toda la serie, tomando los últimos 25 años en cuanto a niveles y caudales, vamos a ver que esta crecida no se daba desde junio del 2017 y no es extraordinaria”, detalló. “No es algo novedoso y se espera que se dé al menos una vez cada dos años”, alertó.

“La cuenca del Uruguay es muy dinámica y ágil. Por lo que tiene una fuerte reacción ante los eventos de lluvias o entrante de agua”, indicó.

“Si le ocupamos al río su espacio que no nos sorprenda que esto suceda”, cerró el científico.

Cabe destacar que el río se estacionó cerca de su límite de evacuación que es 8.50. Hace 96 horas que el Municipio de Libres activó el protocolo de inundaciones y todas las áreas comunales trabajan para asistir a familias. Además, están listos centros para posibles evacuados.

Cierre fluvial

en Alvear

La situación afecta a toda la zona costera y ayer la Municipalidad de Alvear informó que debieron cerrar el paso fluvial y de camiones con Itaquí, Brasil.

“Está cortado el paso vecinal-fronterizo fluvial y el de camiones porque está un poco crecida el agua y llegó hasta la aduana”, explicó a El Litoral Miguel Ángel Salvarredy, intendente de Alvear. “Está estacionado en 9.68 metros pero en términos de evacuación y vecinos estamos bien. No tuvimos inconvenientes”, detalló sobre la situación general de su localidad.

En otras localidades de la zona, como Yapeyú, el agua también se estacionó y no hay familias evacuadas. “Hasta el momento estamos bien porque entramos en alerta a los 11 metros y acá está 9.08 metros”, explicó a El Litoral, Gabriel Barrios, viceintendente de Yapeyú. “No tenemos evacuados y está bajando en Santo Tomé así que tendremos dos días más de crecida y ahí entrará a bajar”, resaltó.

(BDC)