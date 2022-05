Seguridad Vial repudió la forma en que Luciano Castro llevó a sus hijos en la camioneta: “Que lo piense dos veces la próxima vez”

El último fin de semana Luciano Castro publicó un video de una escena familiar con sus hijos mientras manejaba su camioneta y su novia, Flor Vigna, iba a su lado. Y fue justamente ella quien retrató las imágenes que él compartió en sus redes sociales. Posteó un reel musicalizado con el tema Guión, el último corte musical de la bailarina que se lanzó como cantante: allí se ve a Esperanza (de nueve años, fruto de su relación anterior con Sabrina Rojas) parada en medio de los asientos y asomando la cabeza por el sunroof (la ventana del techo del vehículo). En tanto, en el asiento de atrás iba Fausto (siete años) sin cinturón de seguridad puesto. Y el perro de la familia también iba suelto junto al niño.

Al ver estas imágenes, Pablo Martínez Carignan, Director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, decidió compartirlas en su cuenta de Instagram junto con un texto de concientización. “Con este video, Luciano Castro quiso compartir un momento de felicidad en familia. Pero sin proponérselo nos dio pie para señalar todo lo que está mal en términos de seguridad vial”, escribió quien en sus redes sociales asegura que trabaja “por una política de Estado que salve vidas”.

“Quizás pueda servirle a Luciano y a sus seguidores para pensarlo dos veces la próxima vez”, sugirió y agregó que la Ley de Tránsito exige que los menores de edad vayan en el asiento de atrás, con un dispositivo de retención infantil o con el cinturón de seguridad según su edad y talla. “Acá, el varón va suelto y la nena va parada sobre el respaldo de los asientos delanteros, sacando su cuerpo por el techo”, ejemplificó sobre las infracciones que realizó el actor.

Al respecto, consideró que “un choque o una frenada brusca podrían haber generado una tragedia”. “Luciano, en lugar de prestar atención al camino, enfoca su mirada en el celular de su acompañante, haciendo gestos de aprobación, sonriendo, etc. Los buenos conductores sólo conducen (lo que requiere toda la atención) y no filman cortometrajes arriba del auto”, agregó Martínez Carignan.

“Lamentablemente, no se salvó ni el perro”, agregó sobre la mascota de la familia que iba suelta en el asiento trasero de la camioneta, algo que no debe suceder. “Deben ir sujetos con pretales o en jaula, porque pueden pasarse adelante, entorpecer al conductor, o en caso de siniestro ser una masa que por la inercia de la desaceleración se transforma en algo letal para los ocupantes”, explicó el Director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

“Sin dudas, todo esto que acabo de escribir puede a muchos resultarles un embole. Sucede que por el trabajo que hago veo todos los días a nenes y nenas sufrir en sus cuerpos las consecuencias de malas decisiones de los adultos. Por eso, Luciano y todos lo que vean el video, les ruego que eviten generar un riesgo innecesario para sus hijos. Abajo del auto, a jugar. Arriba, a cuidarse”, concluyó Pablo Martínez Carignan en el posteo que realizó en conjunto desde la cuenta oficial de Seguridad Vial.

El mensaje de Martínez Carignan se suma a las críticas que el actor ya había recibido en su cuenta de Instagram cuando compartió el video. “Es un poco peligroso que la nena vaya así”, “Todos sin cinturón”, “Ellos con cinturón y los chicos sueltos”, “Todo muy lindo pero los niños no están con cinturón”, “Muy responsable todo”, “Hermosa Espe, pero es peligroso eso que hace, Lu”, “Viajar en auto sin cinturón de seguridad: eso se llama no ciudad a los hijos”,”Uff, cada padre hace lo mejor para sus hijos y nadie es quien para criticar, pero ir con los niños así sin cinturón es una irresponsabilidad y ya ni hablar de la que va de pie”, “Por supuesto que todos muy lindos, pero la verdad es que publicar un video donde dos menores están en riesgo (sin cinturón y de pie entre el conductor y el acompañante) no tiene nada de gracioso ni de lindo. Debieran darle el ejemplo a los chicos”, fueron algunos de los tantos comentarios que se leen en la publicación que realizó Luciano Castro el fin de semana.

