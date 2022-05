La meta de incrementar en 600 mil toneladas la producción de carne

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, inició la semana pasada la ronda de trabajo en conjunto con las provincias por el Plan de la Ganadería Argentina (Plan GanAr) cuyo objetivo es aumentar el stock y el peso de faena e incrementar en 600 mil toneladas la producción de carne para el año 2030

En ese sentido, el titular de la cartera agropecuaria mantuvo un encuentro con los ministros y representantes de las carteras agropecuarias o de producción de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa.

La jornada de trabajo continuará en las próximas semanas desde las provincias. Allí se diseñará, junto a los actores locales, una propuesta que identifique la diversidad productiva provincial y que proponga una respuesta diferenciada ante las necesidades de los productores en cada región del país. Se realizará en conjunto con las entidades agropecuarias.

Durante el encuentro, Julián Domínguez afirmó que "estamos trabajando para el futuro de la ganadería argentina", y detalló: "Este es un primer paso. Es una propuesta abierta. Queremos que brinde una respuesta a la situación de cada provincia, que dé soluciones a nuestros productores en base a lo que se está necesitando en cada territorio".

Además, expresó que "queremos ir por una mayor y mejor producción". "Para eso planteamos el aumento del peso de faena y de la tasa de destete. Aumentar la producción de carne en 600 mil toneladas de cara al 2030 significa producir un 20% más, algo que no ocurrió en los últimos 50 años", continuó.

También, sostuvo que "el gran desafío que tenemos como país es tener una mirada integral de la ganadería. Hoy nos toca liderar esa visión de desarrollo de la ganadería argentina de una manera sostenible".

Acompañaron al titular de la cartera agropecuaria, el titular de la Unidad de Gabinete de Asesores, Jorge Ruiz; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Matías Lestani; el secretario de Relaciones Internaciones, Jorge Solmi; los subsecretarios de Ganadería y Producción Animal, José María Romero, y de Coordinación Política, Ariel Martínez; el director de Lechería, Arturo Videla, y representantes del Fondagro, Diprose, Senasa, INTA y demás técnicos de la cartera agropecuaria nacional.

Este martes se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 95/2022 de la cartera agropecuaria que oficializó la creación el Plan GanAr en el ámbito de la Subsecretaría de Ganadería y Producción Animal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Provincias presentes

En representación de las provincias participaron el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez; de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso; de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, Juan José Bahillo; de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo; y el Subsecretario de asuntos agrarios de la provincia de La Pampa, Ricardo Baraldi. También estuvieron representantes y equipos técnicos del Ministerio de la Producción de Santa Fe.

Además, estuvo presente el titular del IPCVA, Juan José Grigera Naón, y en forma remota el coordinador de la Mesa de Carnes, Dardo Chiesa. También participó por parte de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus derivados, el Secretario General José Alberto Fantini y el secretario general adjunto Carlos Edgardo Molinares.

En relación a la propuesta, Sergio Busso destacó la importancia del Plan GanAr para Córdoba: "Quiero reconocer la voluntad política de avanzar en un plan ganadero en el país y agradecer que en este plan las provincias somos parte del diseño y tenemos la posibilidad de estar participando. No es un plan de financiamiento, el Plan GanAr es mucho más que eso. Nos hemos propuesto una política que ojalá que se sostenga en el tiempo".

A su turno, el bonaerense Javier Rodríguez afirmó: "Me parece fundamental lo que se plantea en este plan, con una presentación completa e integral. Hablar de la historia de la ganadería es hablar de la historia argentina. Me parece muy importante que se esté planteando este Plan Ganar. Aumentar la producción en un 20% es un desafío y me parece importante plantearse ese objetivo".

Además, Juan José Bahillo planteó "el compromiso de la Provincia de Entre Ríos" para "ir en el camino de la construcción de confianza, con las entidades y con los productores". "Celebro la decisión de escucharnos para tener en cuenta las distintas realidades que tenemos en nuestro territorio. Felicito por la decisión política de desarrollar un plan ganadero, todos sabemos la importancia de dar el sector productivo", completó.

Bahillo planteó también la importancia de "continuar trabajando así hacia una Ley de Carnes al igual que se tiene en la vitivinicultura"

En tanto, Juan José Grigera Naón del IPCVA sostuvo que la propuesta "es importante" y remarcó que "la carne argentina es buscada, es de la mejor calidad y es una marca reconocida en el mundo entero". A su vez, coincidió en la necesidad de "agregar más valor desde de la genética, desde el trabajo calificado, desde la elección de los cortes, de las pasturas, del manejo de esos suelos". "Eso es conocimiento y agregado de más valor", sumó.

Por otra parte, Dardo Chiesa, Coordinador de la Mesa Nacional de Carnes, recalcó "la interacción del ministerio y la interacción público-privada para construir el plan" y destacó "su espíritu federal". "Es importante tener un plan; de esa manera construimos confianza, es muy bueno", añadió.

Finalmente, Carlos Edgardo Molinari resaltó que "no se dejó de faenar en la pandemia y eso fue gracias a decisiones políticas y de los trabajadores" y planteó: "Tenemos otro desafío que tiene que ver con autoexigirnos, con una trazabilidad, que nos va a beneficiar como marca país".