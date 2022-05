Covid: piden a la población que se aplique la cuarta dosis por un posible aumento de casos

Advierten la importancia de la colocación de la segunda dosis de refuerzo contra el covid-19 por un posible aumento de los contagios durante el invierno en Corrientes. El Gobierno nacional confirmó que se encuentran en circulación subvariantes de Ómicron en el país.

La cuarta dosis se aprobó para los rangos etarios de 12 años en adelante porque hay datos clínicos favorables de dosis de refuerzo para ese rango etario con cuatro meses entre aplicaciones. Aunque aseguraron que la segunda dosis de refuerzo aún no fue aprobada para niños entre los 3 y los 12 años.

“La explicación de la colocación de la dosis es por la caída de los anticuerpos luego de los cuatro meses. El problema que tenemos con las subvariantes de la Ómicron es que está generando un escape inmunológico. Los nuevos sublinajes de la Ómicron escapan a la primera dosis, a la segunda, y al primer refuerzo. Esa es la explicación científica de porqué las personas deben vacunarse con esta cuarta dosis”, indicó Fernando Achinelli, coordinador del área covid del Hospital de Campaña de Corrientes.

El escape inmunológico hace referencia a una menor eficacia de la protección en las personas vacunadas o en las que ya han estado enfermas frente a ciertas cepas virales responsables del covid-19.

“Esto está ocurriendo en todo el mundo, China es un ejemplo claro porque ellos no aplicaron dosis de refuerzo ni tercera ni cuarta dosis. Sudáfrica está en la misma situación y Estados Unidos está empezando una sexta ola por este gran problema de que la gente no se está aplicando las dosis de refuerzo”, afirmó Achinelli a El Litoral.

En ese sentido, resaltó que si la población no se vacuna con la tercera y cuarta dosis, las hospitalizaciones comenzarán a aumentar durante el invierno y es algo que está ocurriendo en el mundo. Argentina está con una tasa de vacunación adecuada hasta el momento y se debe avanzar con los refuerzos.

“Sobre la tercera dosis la población objetivo superó el 70%, de la cuarta todavía no hay números porque empezó hace poco, pero habría que darle tiempo para ver el grado de adherencia que hay. Es fundamental la vacuna para disminuir el impacto”, subrayó.

Con respecto a si podría haber otra ola de coronavirus, el coordinador del área covid del Hospital de Campaña señaló que es probable que haya un aumento en los contagios, pero no sucedería con los cuadros de gravedad y hospitalización. “Si hay muchas personas que no se vacunan, serán las que se van a internar y tendrían posibilidades de morir por coronavirus, esto está relacionado con los no vacunados o con vacunados incompletos”, sostuvo.

Además, indicó que la vigilancia genómica que presentó Nación afirma que en el país hay circulación de BA 2, un sublinaje de la Ómicron. Aseguró también que las BA 4 y 5, que son las que tienen mayor escape inmunológico llegarán a Corrientes en invierno.

“En el invierno las personas están más encerradas en lugares no ventilados, se utiliza poco el barbijo entonces es el ámbito propicio no solo para el covid sino también para la influenza que está circulando”, concluyó Achinelli.

Hospital de Campaña

El centro médico dedicado a la atención del coronavirus contiene bajas en las internaciones y tendría relación con la efectividad de las vacunas. “La gente debe seguir el esquema de vacunación y en este invierno seguir con los cuidados sanitarios en ambientes cerrados”.

Corrientes continúa con pocos casos y las autoridades piden que los cuidados en la población sigan por prevención.