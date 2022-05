Severo mensaje de Máximo a Fernández por su autoridad

Los seis días de silencio de Cristina, Máximo Kirchner y de toda la cúpula de La Cámpora después del acto de la vicepresidenta en Chaco y las declaraciones de Alberto Fernández en España, alimentaron la interna oficialista y, como nunca, la expectativa por la reaparición del extitular del bloque de diputados del Frente de Todos, en Lanús.

El jefe de La Cámpora tardó apenas 5 minutos en aludir al presidente, a quien solo mencionó una vez en su exposición de 40 minutos. “Nuestro pueblo se conduce obedeciendo. Cuando uno quiere conducir, también debe saber obedecer. Y el pueblo manda. Para saber conducir hay que haber sido conducido (...) Lo que me preocupa como peronista, como militante, es que la sociedad no se involucre en su destino y cuando los dirigentes pretenden surfear esa ola más que romperla, porque si no la ola se hace más grande”, sentenció entre aplausos.

Un rato después fue categórico. “Los dirigentes que dicen que quieren representar a las mayorías se la tienen que bancar de pecho. ‘No podemos por esto o por lo otro’, dicen. Basta de esa dirigencia, los argentinos no la queremos”, advirtió sin necesidad de aclarar a quién se refería, pocas horas antes de que Fernández aterrizara en el país.

La excusa formal de la convocatoria en los papeles, la presentación del Consejo del PJ distrital, no justificaba la presencia de más de 2 militantes en el Club Podestá, si no fuera porque cada vez que el hijo de la vicepresidenta y presidente del PJ bonaerense utiliza esos escenarios es para marcarle la cancha a la Casa Rosada.

Agradecimiento

Kirchner le agradeció también al presidente Alberto Fernández “en nombre de los trabajadores” por “acompañar” el proyecto que presentó días atrás para adelantar la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil

“Gracias a Dios el presidente Alberto Fernández escuchó con buen tino y acompañó esa idea por lo cual no le agradezco yo en mi nombre sino en el nombre de trabajadoras y trabajadores”, expresó el diputado en referencia al proyecto de ley que presentó junto a otros integrantes del Frente de Todos, con el fin de adelantar al mes de julio la totalidad de los aumentos del salario para 2022.

Además, incluyó en el agradecimiento “a quienes reciben un abrazo de las políticas públicas” a través de los diferentes planes sociales, ya que explicó que esos beneficios, “también están atados al Salario Mínimo, Vital y Móvil”.

El principal referente de La Cámpora resaltó el rol que tuvo el Estado durante la pandemia de coronavirus, principalmente “a través de dos políticas públicas”, en alusión a la implementación de programas como los ATP y el IFE, de las que dijo que si bien no fueron “perfectas”, sí fueron “necesarias y eficientes”.

“El ATP que ni siquiera muchos trabajadores y trabajadoras saben que la plata la puso el Estado”, aludió.

(JML)