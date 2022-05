Un excandidato libertario chocó a una repartidora y lo asistió Tetaz

El excandidato a diputado por el espacio liberal libertario Franco Rinaldi atropelló a una ciclista cuando manejaba su auto en el barrio porteño de Palermo. El incidente ocurrió ayer a la madrugada en el cruce de Las Heras y Billinghurst y producto del impacto la mujer debió ser hospitalizada. Las circunstancias del hecho están bajo investigación.

En diálogo con LN+, el diputado nacional Martín Tetaz, quien había cenado con Rinaldi en un restaurante ubicado en Libertador y Tagle minutos antes del accidente, relató: “Cuando terminó la comida yo me fui caminando, porque vivo a tres cuadras, y cuando estoy subiendo a casa me llama Franco y me dice: ‘Acabo de tener un accidente, bajá por favor a asistir a la chica’, porque él tiene una discapacidad y no puede bajar del auto. Para él ya había llamado a la ambulancia”.

Al lugar del hecho se trasladó personal de la Comisaría Vecinal 14C de la Policía de la Ciudad que constató la presencia del vehículo Kia Cerato manejado por el también periodista y consultor aerocomercial. Poco después lo hizo Tetaz, quien contó: “Cuando bajé ya estaban los efectivos cortando el tránsito y dándole las primeras asistencias a la chica. Me quedé hasta que llegó la ambulancia y acompañándolo a Franco hasta que llegó su abogado”.

