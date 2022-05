Nueva ola de coronavirus: aseguran que hará efecto la campaña de vacunación

El último reporte del Ministerio de Salud Pública de Corrientes informó que hay 10 personas internadas en el Hospital de Campaña de la Capital. En todo el país el aumento de casos ascendió en un 90%, por lo que Jorge Geffner, doctor en Bioquímica, especialista en Inmunología e investigador del Conicet, aseguró que estamos nuevamente en una ola de casos de covid.

“Ante los escasos testeos, no se puede poner un número como se hacía previamente con la cantidad de infectados. El dato alentador es que a diferencia de otras zonas, no estamos viendo un aumento en la cantidad de internados y pacientes graves. En gran medida esto tiene que ver con el programa de vacunación que ya tiene un 82% de cobertura. Hay que seguir muy atentamente esto porque el Sars-Cov-2 dio sorpresas bastante desagradables que no supimos predecir”, señaló Geffner en diálogo con la radio de la Universidad Nacional del Nordeste.

Por su parte, el médico clínico y asesor presidencial Luis Cámera destacó que si bien las nuevas variantes son mucho más contagiosas, son menos agresivas. Además, aseguró que el 75% de la población ya padeció al menos una vez la enfermedad, por lo que se puede decir que Argentina está cerca de la “inmunidad de rebaño”.

Hasta ayer, los casos activos en Corrientes ascendieron a 63. Geffner destacó acciones para ayudar a mitigar el impacto de la enfermedad durante esta temporada. “Habría dos cuestiones a señalar en relación a lo que podemos hacer cada uno de nosotros para que esta curva no ascienda y fundamentalmente no haya hospitalizaciones. Primero, tenemos un buen porcentaje de vacunación, pero estamos flojos en la aplicación de la tercera dosis. Las vacunas están y hay que aplicarlas. También hay que volver a usar barbijo mientras dure esta nueva ola en lugares donde hay concentración de personas”, sintetizó.

En este sentido, resaltó que “antes teníamos informes semanales, pero la política de testeos cambió. En nuestros estudios pasamos por un aumento importante en las muestras que analizamos. Pero esto no obliga a volver a los viejos esquemas de testeos. Si bien es importante tener una fotografía, no es necesario testear a todos mientras no haya gran aumento de las hospitalizaciones. Sí podría resultar para tener en centros de mayor masividad para tener un cuadro del índice de contagios”.

Finalmente, instó a no alarmar a la población, pero sí estar alertas. “Estamos relativamente tranquilos porque no hay hospitalizaciones, pero este virus ha dado sorpresas y hay que seguirlo muy de cerca por su cambio constante”, aseguró.