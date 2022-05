Valdés apuesta a una fórmula definitiva de JxC para las Paso 2023

Rumbo a las elecciones nacionales 2023, el gobernador de Corrientes aspira a presentar en las Paso la fórmula definitiva de la alianza Juntos por el Cambio, destacó la fuerza del radicalismo y reprochó al Gobierno nacional la falta de plan y el centralismo.

El mandatario provincial estuvo ayer en el programa Equipo de Noticias que se emite por Canal 13 Max, y contó la nueva modalidad de trabajo que viene implementando con el gabinete provincial.

“Creo que tenemos que estar, salir y andar. Necesitamos un gobierno que sea cada vez más activo, no a uno que lo llaman por teléfono y le cuentan lo que pasa, eso no es gobernar”.

“Nosotros estábamos en un marco de emergencia ígnea, con la seca más grande en 60 años, fue realmente terrible lo que nos pasó. Es muy probable que nos vuelva a pasar, ojalá que no; pero tenemos que estar preparados de otra forma”, expresó.

En relación con los incendios, se refirió a la asistencia que recibió de los gobernadores, y enfatizó que fue mayor que la otorgada por Nación: “Sin dudas, los estados provinciales sin estar obligados nos ayudaron mucho”.

Luego de haber visitado a sus pares, Axel Kicillof (Buenos Aires), Omar Perotti (Santa Fe), Horacio Larreta (jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Valdés anticipó nuevos encuentros: “Tengo que estar en San Juan, a saludar al gobernador (el justicialista Sergio Uñac) que nos mandó ayuda”.

Ante las lecturas que producen estas visitas a mandatarios de la oposición, aclaró: “Estoy yendo a agradecer a estos gobernadores. El despliegue lo hago cuando veo un radicalismo unido, que se comienza a levantar”.

Destacó la militancia y la fuerza del radicalismo de Santa Fe y el trabajo que viene realizando Perotti para gobernar la provincia vecina. “Los dirigentes ven la oportunidad y que el radicalismo comienza a retomar con fuerza la centralidad. No recuerdo hace cuánto el radicalismo no tiene dos o tres candidatos a presidente: Morales, Manes, Cornejo”, puntualizó Valdés cuando fue interrumpido con la pregunta: “Por qué no quiere ser candidato”. A esto ontestó que “porque no soy autorreferencial, porque tengo una responsabilidad. Tengo una gran responsabilidad de unir al radicalismo, que no nos equivoquemos”.

Apuesta a ir a las Paso con una fórmula de Juntos por el Cambio definitiva de presidente y vicepresidente. “Nosotros tenemos que tener una fórmula consensuada de presidente y vicepresidente de la Nación de toda la alianza, antes de ir a ñas Paso. Es una opinión. Nosotros tenemos que salir con una fórmula a competir de entrada de Juntos por el Cambio. A eso aspiro, pero la posibilidad está en otra cosa.

Destacó que alistan el plan económico para presentar al país. “Tenemos que presentar un plan, la gente tiene que saber a qué jugamos si la gente no sabe, a dónde va el país, cuáles son las metas, si estamos yendo bien, uno no tiene credibilidad. Y si uno no tiene credibilidad, no puede salir de su fracaso”, precisó.

Gobierno nacional

Al ser consultado sobre el Gobierno nacional, Valdés indicó que “no veo un plan concreto del Gobierno nacional. Las deudas que tiene la provincia siguen sin pagarse, y se lo vamos a seguir reclamando”.

Reprochó que la inflación la miden en el Amba. “Este gobierno es tan centralista que ni siquiera escucha a sus gobernadores, ni eso. Ni a Capitanich (Chaco), ni a Gerardo Zamora (Santiago del Estero), ni a Gildo Insfrán (Formosa)”. También reclamó un espacio donde se discutan los temas centrales del país en pos del desarrollo del Norte Grande.

“Tres años tardaron para conformar un organismo (Ente Regulador de las Vías Navegables) y en este tiempo tampoco pudieron completar el pliego del llamado a licitación de la Hidrovía. Por lo visto no es un tema urgente, y el Gobierno considera que no es un tema importante. Se habla mucho, pero se hace poco”, reclamó.

Paso fronterizo

Consultado sobre el paso fronterizo internacional de Ituzaingó-Ayolas que permanece cerrado, Valdés resaltó que “no existe razón por la cual el paso de Yacyretá tenga que estar cerrado”, y agregó que “es tan absurdo lo que hacen y son tan irresponsables,tan mediocres en las decisiones, que está abierto para salir, pero no para entrar”.

“Entonces se puede salir de la República Argentina por el paso (Yacyretá), pero no se puede ingresar, y nuevamente los lobbies misioneros tienen su fuerza y lo lamentable es que nosotros tenemos personas que son de Corrientes que les hacen caso y esto es complicado. Esto tiene que ver con irracionalidades. Es una decisión insólita”.

“Que tomen sus decisiones y se hagan cargo de lo que hacen. Que hubo acuerdo de Yacyretá de ambos márgenes para la apertura y acuerdo de las fuerzas nacionales para la apertura”, manifestó.

“Advertí al Gobierno nacional que estaban haciendo esto, pero la respuesta es nula. Hay torpeza, no entienden, no saben, y eso es producto de la catástrofe que hoy estamos viviendo en la Argentina”, señaló. “Ojalá tomen conciencia, que nos permitan abrir (el paso Yacyretá) y nos permitan tener movilidad, porque es la única unión física que tenemos con el Paraguay, y es ventajosa”, pidió el mandatario provincial.