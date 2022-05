San Martín busca otro triunfo para igualar la serie de semifinales

Las semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), temporada 2021-22, tendrán su continuidad esta noche con el partido que sostendrán San Martín e Instituto de Córdoba. Desde las 21.30, en el estadio Raúl Argentino Ortíz, se jugará el cuarto punto de la serie que favorece al conjunto visitante por 2 a 1.

San Martín intentará levantar el segundo match point, necesita ganar el juego para igualar la eliminatoria y forzar al quinto y decisivo encuentro, programado para el miércoles 25 en Córdoba. Si hoy gana la Gloria, abrochará su pasaje a la final.

Después de las ajustadas derrotas en Córdoba, San Martín regresó al “Fortín” con la obligación de no dar un paso en falso y de ganar para seguir en competencia.

El jueves, el equipo rojinegro consiguió un contundente triunfo, 97 a 67, mostrando un juego fuerte en defensa y con variantes para llegar al gol, donde se destacaron los 17 triples anotados.

El tercer punto comenzó parejo, con un primer cuarto que finalizó igualado en 14, pero, en el segundo, San Martín metió un parcial de 35 a 11 para pasar a imponer su ritmo y estilo de juego.

“Nos debíamos un triunfo por lo que hicimos en Córdoba. Estábamos en un momento límite donde perdés y te vas; ahora seguimos en esa misma situación, pero nos demostramos a nosotros mismos de lo que somos capaces”, sentenció Diego Vadell, entrenador de San Martín, después de la victoria del jueves.

“El rendimiento y funcionamiento del equipo no vive solo, lo tiene que cerrar en defensa, si no cerrás ese círculo no sos imbatible. Para ser imbatible tenés que defender lo que hacés adelante. Por ejemplo, nosotros fuimos capaces de meter 18 triples, pero no fuimos capaces de contener un montón de dinámicas que tiene Instituto, para poder llevarnos el partido”, se lamentó por el segundo punto que perdió San Martín en Córdoba.

Para el cotejo de hoy, el entrenador sostuvo: “Estamos ante un rival de gran jerarquía, que venía de ganar once partidos seguidos. Los treinta puntos fueron irreales, el próximo partido me lo imagino parecido a los anteriores, más cerrado, creo que habrá más paridad”.

“En el tercer juego hubo una dinámica inesperada que no se pudo revertir. Pensar que la realidad es el último partido es estar equivocado”.