Un diplomático de Rusia renunció en la ONU por la invasión a Ucrania

Un asesor diplomático de la misión de Rusia ante la ONU presentó ayer su renuncia con una contundente carta en la que expresó su rechazo a la invasión a Ucrania. Es el funcionario del servicio exterior de mayor rango en presentar su oposición a la guerra.

“Durante veinte años de mi carrera diplomática he visto diferentes giros de nuestra política exterior, pero nunca me he sentido tan avergonzado de mi país como el 24 de febrero de este año”, escribió Boris Bondarev, en alusión a la fecha de la invasión rusa, en una carta dirigida al embajador Gennady Gatilov y publicada en su perfil de LinkedIn.

La dimisión supone una rara -si no inédita- admisión pública de descontento sobre la guerra de Rusia en Ucrania entre el cuerpo diplomático ruso, en un momento en el que el gobierno de Putin ha tratado de reprimir la disidencia sobre la invasión y ha intentado acallar las narrativas contradictorias de la línea gubernamental sobre cómo se está desarrollando la “operación militar especial”, como se conoce oficialmente en Rusia. “Es intolerable lo que mi gobierno está haciendo ahora”, dijo Bondarev a la AP. “Como funcionario, tengo que cargar con una parte de la responsabilidad por ello, y no quiero hacerlo''. Luego añadió: “¿Me preocupa la reacción de Moscú? Me tiene que preocupar”. “No todos los diplomáticos rusos son belicistas. Son razonables, pero tienen que mantener la boca cerrada”. Sugirió que su caso podría convertirse en un ejemplo. “Si mi caso es procesado, entonces si otras personas quieren seguir, no lo harían”, sugirió.

