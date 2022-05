Sumario administrativo, más acusaciones y piden destituir al profesor de la Eragia

Acta. Fue redactada durante la reunión para que el docente explique los hechos, pero este no asistió.

La comunidad educativa de la Escuela Regional de Agricultura, Ganadería e Industria Afines (Eragia) tras una reunión que fue convocada por padres y tutores ante la denuncia contra el profesor Cristian Pletsch por hostigamiento, pidieron su destitución y le iniciaron un sumario administrativo.

Durante el encuentro estuvieron presentes egresados de la institución, el centro de estudiantes, docentes actuales y jubilados, padres y tutores que realizaron un acta, al que El Litoral tuvo acceso, donde pidieron la intervención de la Facultad de Ciencias Agrarias y de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).

“Los tutores consideraron que las autoridades de la escuela deberían haber intervenido inmediatamente en este conflicto y que no se estuvo, a su entender, a la altura de los acontecimientos; se produce un intenso debate entre los presentes con opiniones diversas”.

“Acto seguido, un tutor manifiesta que se debería plantear esta situación sin falta de respeto a las opiniones diferentes de los presentes”, dice en una parte del acta. Durante la reunión, varios padres estaban enojados por la situación por la que pasaron sus hijos que son alumnos de 4º y 6º año de la escuela. El docente implicado no asistió “por entender que la cuestión que los convoca está judicializada”, indica el escrito, y en su lugar estuvo su hermana, también docente de la institución.

“El director indica que la reunión fue convocada para que el profesor en cuestión explique lo sucedido ante los tutores, y como manifestó anteriormente, dicho docente no se hizo presente en la misma porque los hechos habían tomado trascendencia pública y se había cuestionado su trato con los estudiantes”, continúan detallando.

En ese sentido, uno de los tutores propuso que se organice una comisión y que pidan al decano que intervenga y resuelva la situación tanto del profesor como del director. Otro pidió información sobre las medidas que se tomarán respecto a la continuidad del docente en la escuela, e indicaron que se le realizará un sumario administrativo para establecer sus responsabilidades.

Además, algunos padres reclamaron que las autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Rectorado deberían haber estado presentes en la reunión.

En el acta se describe cómo se desarrollaron los acontecimientos durante la reunión y en una parte apunta: “Tutor dice que las personas mayores personal de la escuela debieron haber actuado ante la situación, teniendo en cuenta que se trataron de menores los que quedaron desprotegidos ante la decisión arbitraria del profesor, perdiendo sus derechos como personas, porque literalmente quedaron contra su voluntad y fuera del horario de clases, sin permitirles beber agua, ir al baño, almorzar y todo esto agravado a que se los dejó expuestos al sol durante aproximadamente cuatro horas, y agrega que cuando ellos pierden algo o les roban, les dicen que es algo personal de lo cual no se responsabiliza la instituciones, pero algún elemento de los profesores se pierde y se toma esta actitud”, compara.

En el papel también quedó asentado, con la firma de 52 tutores, que “una estudiante egresada expresa que ella fue testigo de cómo este docente se propasaba con su compañera, a tal punto de que la misma pedía no quedar sola con él”.

La reunión se desarrolló en el comedor del establecimiento y la hermana de un alumno dialogó con El Litoral y comentó el gran descontento de casi toda la comunidad educativa.

“Ni los directivos ni el docente pidieron disculpas, cuando comenzó la reunión no estaba solo su hermana, que no sabemos por qué estaba ahí; expuso su historia familiar, pero le dije personalmente que no es contra su familia sino por lo que hizo”, indicó.

“Quieren que lo separen del cargo, las situaciones son graves y también se presentaron egresados que contaron situaciones similares y peores”, dijo.

Hechos

La hermana de uno de los menores retenidos relató en la red social Twitter que el profesor, de apellido Pletsch, obligó a los alumnos a permanecer de pie bajo el sol desde las 11 hasta las 14.30, sin tomar agua, sin sacarse los abrigos, sin almorzar, sin ir al baño ni sentarse o apoyarse, porque “así iban a aprender”.

En diálogo con El Litoral, la joven indicó que el episodio se produjo en la hora de la salida de las clases prácticas, momento en que el hombre acusó a los estudiantes de haberse robado una piedra de afilar “con mucho valor sentimental”. Para el momento en que Pletsch notó la ausencia de la piedra de afilar, varios alumnos ya se habían retirado. Los que quedaban insistieron en que no tenían la herramienta y hasta se ofrecieron a mostrar sus mochilas. Aunque el profesor las revisó y no encontró el artículo perdido, no dejó que los jóvenes se retiraran.

Al contrario, los obligó a pararse bajo el sol. Quedaron retenidos los estudiantes de cuarto, a los que les quitó el celular, y algunos de sexto.

“Todo el tiempo los violentó verbalmente, incluso les mostraba los celulares y les decía ‘miren cómo llaman sus padres, preocupados’ y se reía”, relató.

“Otra de las chicas es mamá, la llamó a la cuñada porque ella todavía tenía su celular y le dijo que lo trajera al bebé, que tiene menos de un año, para darle de comer porque el profesor no la dejaba salir”, contó, y que cuando la muchacha llegó, Pletsch le dijo que “si pasaba se iba a tener que quedar en el sol también”. Así, el bebé y su madre estuvieron otra hora bajo el sol.

La denuncia fue hecha por una joven madre en la Comisaría 16ª, cerca de las 10 de la noche.