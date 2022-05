El Gobierno anunció que el piso del Impuesto a las Ganancias sube a $ 280.792

El Gobierno finalmente subirá el piso del Impuesto a las Ganancias para los empleados en relación de dependencia de $ 225.937 mensuales a $ 280.792. La actualización regirá desde el 1 de junio y alcanzará al aguinaldo.

Así lo anunció oficialmente el Gobierno luego de la reunión que mantuvieron el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y Héctor Daer, titular de la CGT, con el presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán en la casa Rosada.

En conferencia de prensa en las escalinatas de la Casa Rosada, Guzmán confirmó el adelanto de Clarín: "Vamos a aumentar el tope desde 225 mil a 280.792 pesos".

​Además, Guzmán precisó que se subió también la banda especial del impuesto, incorporada con la nueva ley el año pasado para que no haya un salto tan grande cuando los salarios superan el piso.

Antes esa banda era de entre $ 225.937 y $ 260.580 y ahora será de $ 280.792 a $ 324.000.

Al realizar el anuncio oficial, Guzmán sostuvo que el Gobierno lleva "adelante políticas para defender los intereses de los trabajadores. Mientras que en los cuatro años que nos precedieron hubo caídas, hoy hay una mejora del empleo, del salario".

Por su parte, Massa afirmó que el Gobierno decidió "subir el mínimo no imponible para proteger el aguinaldo y que el premio no sea subsumido, no se lo coma el Impuesto a las Ganancias".

"Es una decisión del Presidente y de todo el Gobierno que se siga en el camino de la recuperación del ingreso", añadió.

Las internas por la suba del piso de Ganancias

El presidente de la Cámara de Diputados negó que la suba del piso de Ganancias haya desatado una interna con Guzmán: "Acá ganaron los trabajadores a partir del trabajo coordinado del Presidente con el Ministerio de Economía y cada uno de los que somos parte del Gobierno".

"Debatir y discutir soluciones para resolver problemas de los argentinos no es malo ni es pelea, es marcar un camino", sentenció.

También participan del encuentro el gremialista Carlos Acuña, y el dirigente camionero Pablo Moyano.

Pese a que desde el Ejecutivo habían confirmado la presencia del mandatario, finalmente el anuncio oficial lo realizan Guzmán y Massa. También estuvieron frente a los medios Daer, Acuña y Moyano.

La mejora incluirá el medio aguinaldo de junio, como había reclamado Massa, para que esta bonificación no quede gravada por el impuesto.

La confirmación se conoció luego de otra carrera por apoderarse de la agenda de las buenas noticias, en un contexto económico y social muy complejo. Esta lógica tomó la interna del Gobierno nacional y en ese marco hay que entender la presión de Massa sobre Guzmán para apurar la rebaja del piso de Ganancias.

Desde el ministerio de Economía precisaron que el proyecto "comprende la actualización de la deducción especial en los dos tramos previstos en la ley original de acuerdo a las proyecciones actualizadas de salarios y, además, la exención de la primera y segunda cuota del sueldo anual complementario, para ese universo de contribuyentes, dado que la medida entrará en vigencia en el mes de junio".

Y agregaron: "Es decir, además de la exención en el sueldo anual complementario también se amplía el límite para que los trabajadores en relación de dependencia beneficiados no tributen el impuesto a las ganancias".