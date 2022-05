El Pami no acata una orden judicial de proveer medicamentos por $900.000 a un correntino

El juez federal Juan Carlos Vallejos ordenó al Pami, delegación Corrientes, que provea de 56 costosas ampollas de medicamento a Carlos Pompe (76), para tratar su epoc. A un mes del fallo, el paciente no pudo iniciar la aplicación de las dosis diarias, valuadas en $900.000 mensuales.

El fallo firmado por Vallejos en abril de este año ordena a la delegación correntina del Pami a que adopte todas las medidas necesarias para proveer a Pompe, “con carácter urgente”, de 56 ampollas de Bridul Tobramicina, para llevar adelante el tratamiento de antibioticoterapia con dos nebulizaciones diarias.

“Las 56 ampollas son para un mes de tratamiento. Mi problema es el pulmón derecho con bronquiectasias”, detalló Pompe a El Litoral y consideró que “el Pami solo está dilatando de manera innecesaria la entrega de las drogas, poniendo trabas burocráticas”.

“El medicamento vale 900.000 pesos y esas 56 ampollas son para un solo mes. En principio, el tratamiento dura un año”, dijo a este diario.

“Esto arranca con Pami hace nueve meses atrás, haciendo todo por la vía convencional, y me lo negaron. Logré, por la vía legal, un amparo, y a la semana del pedido ya tenía el dictamen del juez”, recordó el paciente.

Las ampollas que todavía no puede conseguir de su obra social son para paliar los cuadros de exacerbación aguda y expectoración crónica.

El juez Vallejos consideró que “su salud se puede agravar si no se concede la medida cautelar peticionada, por ende, se torna de una imperiosa necesidad el dictado de la misma con carácter urgente”.

“En Pami me atendieron muy bien, pero el medicamente no lo recibo y ellos dicen que no tienen más nada que hacer, que depende del Pami central. Pero la sentencia judicial no dice eso: ordena a la delegación que se ocupe”, agregó Pompe. “Mis pulmones se deterioran cada día más”, lamentó.