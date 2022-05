Chocolate, el perro que sufre epilepsia y busca un hogar

Un perro que sufre epilepsia busca hogar. Su dueño lo abandonó y una vecina del barrio Laguna Brava se hizo cargo de cuidarlo durante tres semanas, pero no puede continuar en su casa ya que necesita un tratamiento veterinario y la mujer no puede abonarlo.

María relató a El Litoral que “el dueño del perro vive en frente de la ruta y mi casa está a 7 cuadras atrás, el hombre lo carga en el auto y lo deja que ande solo en mi cuadra”.

El perro, llamado Chocolate, es tranquilo, no pelea con los demás animales, pero la calle resulta peligrosa para una mascota que necesita un cuidado especial y remedios para tratar su padecimiento.

Chocolate fue perdiendo los sentidos a medida que le fueron dando más ataques epilépticos. Por lo tanto, hoy en día luce un poco desorientado y los ataques suceden a menudo.

María contó a El Litoral: “Tampoco esto es vida para él, está amarrado a una soga y sin un tratamiento médico veterinario”.

Hace tres semanas atrás, María lo dejó entrar a su casa y colapsó varias veces, lo curó y le dio de comer. Sin embargo, no puede tenerlo suelto porque el perro deambula por la calle y hay gente que lo puede lastimar, además señaló que en su vivienda tiene muchos niños y no cuenta con el dinero suficiente para tratar la enfermedad del can.

Si bien no existe una cura para las mascotas con epilepsia, se le puede proveer paliativos para su tratamiento.

Por lo tanto, la mascota necesita que un veterinario determine qué medicación debe tomar.

Los interesados en colaborar con Chocolate, pueden comunicarse con María al 379-4681839.