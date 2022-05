Estefanía Berardi contó qué famosos compran seguidores en las redes y cómo es el método que utilizan

Hoy día, las redes sociales son un gran negocio para los famosos. No solo para publicitar sus trabajos, sino también para ganar “canjes” -esos intercambios de publicidad a cambio de productos y servicios con una marca- o directamente hacer promociones por una determinada suma de dinero. Lo cierto es que, para todo esto, se necesitan muchos seguidores. Porque cuantos más followers, más se cotiza el perfil de la figura. De aquí el interés por conseguirlos. Y para esto, también hay métodos “no tradicionales”.

“Hay una mafia grande atrás, un poco de todo”, introdujo el tema Estefanía Berardi en LAM (América). Y enumeró: “Hay celebrities que tienen seguidores truchos, comprados, famosos que alquilan las cuentas, que te hablan pero en realidad no son ellos, likes y reproducciones truchas...”.

En ese momento, Ángel de Brito quiso saber la experiencia de Nazarena Vélez, quien no tuvo reparos en admitir que ella había alquilado su cuenta de Twitter. “Depende la cantidad de seguidores, lo podés vender desde 3 mil a 10 mil dólares. En general, las usan para (promocionar) criptomonedas. Al ser una cuenta verificada la utilizan para hacer más negocios”, especificó la mamá de Barbie Vélez.

En ese sentido, Berardi reveló que uno de los que hizo ese negocio fue el Polaco. “Salió a decir que lo hackearon porque se viralizaron mensajes de él en inglés y en realidad había alquilado la bandeja de entrada. A cambio de una mensualidad en dólares, él permitió a una persona que envíe mensajes desde su Instagram a diferentes perfiles, ofreciendo likes, seguidores. Pero él seguía utilizando su cuenta, solo que aparte alquilaba”. Sin embargo, advirtió sobre los riesgos de esta práctica: “Barby Silenzi y Charlotte Caniggia perdieron sus cuentas porque Instagram lee una actividad inusual”.

En tanto, la panelista también dio nombres de quienes compran sus seguidores. “Wanda compró un par, se agrega cada tanto. Te das cuenta porque, por ejemplo, tenés 12 millones y tenés dos likes.” Además, contó cómo descubrió los seguidores “truchos” de Silenzi: “Le encontré seguidores árabes. De un día para el otro, se agregó un millón después de un negocio que hizo. Hay muchos sin fotos, árabes, no tienen nombre de usuario, no suben nada”. Acto seguido, comenzaron a “stalkearla”, es decir, revisarle su cuenta para ver los perfiles que la seguían para comprobar esta teoría. “Este no tiene vida, no publicó nada y la sigue a Barby”, ejemplificó el conductor cuando mostraron un seguidor de ella en pantalla.

En este sentido, a mediados de marzo muchos acusaron a Wanda Nara de haber simulado un hackeo en su cuenta luego de que aparecieran terribles comentarios suyos contra Eugenia La China Suárez. Incluso Berardi había arriesgado que la empresaria tenía perfiles truchos para criticarla y que, en esa oportunidad, se había confundido de cuenta. Por lo que usó la excusa del hackeo para explicar lo sucedido. “Intentaron como hasta las 6, 7 de la mañana seguir sacándome el perfil, en un momento ni siquiera existía más, ahí se los mostré en las historias el nombre mío en Instagram. No sé qué hicieron, si cerraron la cuenta o cómo fue lo que pasó. No tengo cuentas truchas, de hecho, ni siquiera puedo con la mía, menos puedo tener dos.”, dijo en aquél entonces la mediática.

Infobae