Se filtraron audios de conversaciones privadas entre Luciana Salazar y Martín Redrado

Luciana Salazar y Martín Redrado vuelven a protagonizar un nuevo capítulo en su escandalosa relación. Luego de que el economista manifestara que no es el padre de Matilda, la hija de 4 años de la modelo, se conocieron reveladores audios de una conversación entre ellos.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares revelaron en "Socios del Espectáculo" que el material pertenece a la causa judicial entre la mediática y el expresidente del Banco Central y, en el primer audio, donde Salazar estaba grabando lo sucedido sin el consentimiento del economista, se lo escucha a Redrado mientras expresa su deseo de revincularse con Matilda.

"Sos inestable para todo, sos inestable para la relación con mi hija, entonces yo no puedo estar con una persona que es inestable. No puedo. Es la segunda vez que la lastimás", dice Luciana. Por lo que Martín le contesta: "Lo que se me ocurrió es que puedo hacer una terapia". "Hay una cosa madre que está por arriba de todo", sostiene Salazar.

Fue en ese entonces cuando el economista dice que en algún momento Matilda preguntará él. "Martín, a Matilda ya la perdiste, lo que perdiste no lo recuperás y yo le contaré la verdad", expresa Luli. "Yo creo que en algún momento va a querer hablar conmigo, creo que te equivocas ahí. Cuando tenga 18 años entonces", manifiesta él. Pero la respuesta de la modelo fue contundente: "Yo lo dudo, sabiendo lo que le hiciste a la madre lo dudo. Lo perdido, perdido está. Ella se va a quedar con la persona que le dio lo que le tenía que dar".

En el segundo audio Redrado insiste en llegar a un acuerdo para revincularse con la pequeña, pero Salazar fue contundente: "No le encuentro solución a este tema. Vengo acá porque vos me lo pediste, pero yo no le encuentro solución. La charla me la pediste vos. A mí el psicólogo solo no me sirve de nada, te sirve a vos, te cambia a vos, pero la relación con mi hija no te la va a cambiar".

"Si vos decís ‘la relación con mi hija está cortada’, me parece que no hay nada que yo pueda hacer entonces. Me pareció que quizá había un arrepentimiento. Si establecimos un canal de diálogo lógico, razonable, tratemos de buscar soluciones", señaló Redrado. "Pero qué solución podés encontrar frente a eso si yo ya hice una promesa. Yo no voy a romper esa promesa, así que fijate cómo hacés. Explicame", comentó la actriz.

"Primero, pidiéndote disculpas públicas. Si ya me dijiste que ya está el tema con tu hija, no sé que puedo inventar. Ya te dije que me equivoqué", argumenta él.

En el último audio, a Luciana se la escucha aún más firme y señala que Redrado se le acercó cuando estaba en pareja con Lulu Sanguinetti: "Yo no te dejé ni que me pongas un dedo encima durante cuatro años. Ella me tiene que hacer un altar a mí, porque si es por vos todos los años me avanzabas, me dabas un beso o lo que fuere".

"A mí me duele saber que a mi hija la dejaste por nada, y eso es algo que yo no te lo puedo perdonar", remarca Luciana. Por último, Redrado contesta: "No, no la dejé por nada. Me sentí solo en ese momento".

