Una madre espera hace meses que una obra social apruebe un implante coclear para su bebé

Una mujer espera hace cuatro meses que la obra social apruebe la compra de un implante coclear de más de $3 millones para su bebé. Aún no hay respuesta favorable.

Lucía Rolé, una santafesina que vive en la ciudad de Corrientes hace dos años, indicó en diálogo con El Litoral que el pequeño, llamado Ángel, necesita el artefacto de manera urgente. El aparato auditivo tiene un costo de 29.000 dólares, lo que equivale a $6.000.000, aproximadamente.

Ángel tiene tres diagnósticos: malformación linfática de vasos, hidrocefalia aguda con válvula colocada e hipoacusia profunda bilateral. Para esta última condición, los especialistas indicaron que lo mejor es colocar el implante coclear al año o antes de que se cumpla ese periodo. Sin embargo, Ángel pronto cumplirá un año y tres meses y aún no puede acceder al artefacto, debido a que el Instituto de Obra Social de la Provincia de Corrientes (Ioscor) no aprueba la compra. “Hice el pedido hace cuatro meses”, indicó Lucía y agregó que desde la entidad le indicaron que iban a buscar otro presupuesto. “Ángel se atiende en Buenos Aires, en un centro otorrino donde me dijeron cuál es el que necesita”, explicó.

Tras las negativas, la mujer decidió recurrir a un abogado y, actualmente, cuenta con un amparo a su favor. Pese a ello, el Ioscor aún continúa sin aprobar la compra del implante necesario para que el pequeño sea capaz de oír.

La mujer espera que la respuesta llegue cuanto antes.