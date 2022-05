Alberto llega a Ayolas y hay expectativa por la reapertura del paso fronterizo

El presidente de la Nación Alberto Fernández junto con su par de Paraguay, Mario Abdo Benítez, visitará hoy las obras de maquinización de Aña Cuá. Posteriormente, en Ayolas cumplirá una agenda institucional que incluye una reunión bilateral de la que podría surgir una declaración conjunta que trate la habilitación del paso fronterizo Ituzaingó -Ayolas, tras los reclamos del Gobierno de Corrientes y del vecino país.

Luego de su visita al Chaco durante el fin de semana, el jefe del Estado argentino arribará hoy al aeropuerto de la localidad paraguaya de Ayolas alrededor de las 11 y desde allí se trasladará al brazo Aña Cuá, donde visitará las obras iniciadas en junio de 2020 que permitirán ampliar la capacidad de producción energética de la represa Yacyretá en un 10%, en medio del conflicto por el cruce que se mantiene cerrado.

El Gobierno de Corrientes, en septiembre del 2021, solicitó formalmente a Nación la habilitación los pasos fronterizos de Corrientes cerrados por la pandemia de covid-19 y si bien paulatinamente se realizaron aperturas, hasta el momento no hubo respuesta sobre el de Ituzaingó-Ayolas, situación que es reclamada constantemente por el gobernador Gustavo Valdés y que se mantendría por las obras en el brazo Aña Cuá.

“Lamentablemente lo tenemos cerrado por una decisión unilateral, sin ser consultado el pueblo de Ituzaingó ni el Gobierno de la provincia de Corrientes”, expresó Valdés hace poco más de diez días en diálogo con un medio paraguayo.

“Como pueblos tenemos que seguir pidiendo, no tenemos que bajar los brazos porque o si no se va consolidar esta decisión que algunos dicen que se debe esperar que termine la obra del brazo Aña Cuá, cuando está alrededor de 20 kilómetros aguas arriba que no tiene incidencia respecto al cruce fronterizo”, dijo y agregó: “Estamos en condiciones de habilitar este paso. Si hay que tomar precauciones, hay que tomarlas”.

“Son decisiones políticas de funcionarios miopes del lado argentino”, fustigó ante el déficit que provoca el cierre del paso en las economías regionales de ambos países.

Al reclamo correntino por la reapertura del paso fronterizo, se sumó el pedido del vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, quien en Olivos y durante una reunión con Fernández (16 de mayo) le solicitó la habilitación de la circulación sobre el coronamiento de la central hidroeléctrica Yacyretá.

Voces

Ante el desembarco del presidente de la Nación, el anuncio de la reapertura del cruce sería prácticamente un hecho. “Ya se comprometió a dar una solución al problema que es, más bien, entre el Gobierno central con la Provincia. No hay entendimiento político y ese es el problema. Pero el presidente Alberto Fernández dijo que anunciará la habilitación”, anticipó hace una semana, el gobernador de Misiones (Paraguay), Carlos Arrechea, en declaraciones a FM Misión.

En esa línea, también se había pronunciado el intendente de Ayolas, Carlos Duarte, quien en declaraciones a una radio correntina dijo que “Fernández tendría la voluntad de abrir el paso fronterizo. Esa es la versión que nos llegó desde el vicepresidente Hugo Velázquez, luego de su visita a la ciudad de Buenos Aires”.

En tanto, desde la Gerencia de Aña Cuá argumentaron que la medida se debe, entre otras cuestiones, al proceso de recambio de turbinas de la central Yacyretá que está a punto de iniciarse.

Reclamos

El reclamo por la apertura del paso fronterizo también tuvo eco en el Senado de la Provincia que emitió una resolución en ese sentido. “Esta medida genera un gran déficit en las economías regionales de ambas naciones, dejando al descubierto la debilitación de los sectores productivos locales en el movimiento de bienes y servicios que ofrecen en sus ciudades, negándoles a sus comerciantes la posibilidad de reactivar el flujo económico, limitando el ingreso de turistas que gastan su dinero no solo en estas localidades, sino en toda la región”, fundamentaron.

Según indicaron, la habilitación del paso fronterizo es de suma importancia y vital necesidad para los comerciantes de Ituzaingó y Ayolas (Paraguay), que buscan permanentemente poder superar la crisis económica y contar nuevamente con el flujo de capital que posibilita la apertura, a través del desarrollo económico, social y la reciprocidad plena entre ambos países para fortalecer el sector turístico, comercial y cultural.

Además, también legisladores nacionales que respaldan la gestión de Valdés se sumaron al pedido de apertura del paso fronterizo, como así también el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés.

Agenda

En Ayolas, el presidente Fernández también participará de la inauguración de un barrio de viviendas del lado paraguayo, construido por el Ente Binacional Yacyretá (EBY), y luego mantendrá encuentros bilaterales en la residencia presidencial de Paraguay, emplazada en la Isla Yacyretá, y un posterior almuerzo.

También, se debe considerar que al ser Yacyretá una entidad binacional, esta es la segunda visita del Presidente de la Nación a Corrientes, ya que el 25 de febrero del año pasado arribó a la localidad de Yapeyú en el marco del III Encuentro de Gobernadores del Norte Grande, misma jornada en la cual se conmemoró otro año más del nacimiento del General San Martín.