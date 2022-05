Javier Milei insistió en la libre tenencia de armas

Javier Milei no dio marcha atrás en su postura de permitirle a la población portar armas para defenderse contra la inseguridad. “Basta con la doctrina Zaffaroni, de la corrección política”, exigió, pese a que su intención se contrastó en los últimos días con la masacre en una escuela de Texas, en Estados Unidos.

El líder de La Libertad Avanza se mostró firme y sin intenciones de modificar su intención al respecto. “Aquellos Estados que tienen libre portación de armas, le guste o no a la progresía, tienen muchos menos delitos que donde vos tenés obligados a estar indefensos a los honestos”, argumentó.

“Un delincuente tiene dos casas. Hay una que la familia está armada hasta las dientes, la otra no tiene armas, ¿a cuál te crees que va a atacar?”, preguntó, de manera retórica, en diálogo con TN.

Milei indicó además que, bajo su sistema ideal, “el que las hace las paga” porque “si violentás las normas vas preso”. En paralelo, pidió “mano justa” para quienes cometen delitos y volvió a mostrarse a favor de que “la gente pueda tener armas libremente”. “No tengo problemas que puedan comprarlas en los supermercados”, expresó.

“Yo entiendo que esto es absoluta y políticamente incorrecto, y que toda la progresía va a decir que esto es peligro. Cuando vos prohibís que los individuos tengan armas, a los únicos que se lo estás prohibiendo es a los honestos que quieren otro tipo de seguridad, porque los delincuentes siguen teniendo las armas”, graficó el economista.

Y añadió: “A mí no me gustan las armas, pero hay personas que no tienen ese problema. Cuando te viene a atacar el delincuente con armas, ahí el Estado no llega”.

(FB)