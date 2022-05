Contención y dos abogados para una joven que denunció abuso en una escuela especial

La mujer que denunció ante la Justicia que su hija con discapacidad fue víctima de violación en el baño de una escuela especial afirmó que la joven accederá a tener atención psicológica y tendría dos abogados querellantes.

Rosa Fernández, madre de la víctima, indicó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos las acompañará en el proceso judicial que comenzará una vez que se tome intervención en la causa. La denuncia penal se realizó al día siguiente de sucedido el hecho, el 27 de abril pasado, e interviene el Juzgado de Instrucción N° 2.

Ante esta situación, Fernández confirmó que hoy se presentará junto con su hija ante las autoridades para saber cómo seguirá el caso y la contención que tendrá por parte del ministerio.

En ese sentido, El Litoral en diálogo con Daniela Andraus, directora del Centro de Atención Jurídica Integral a Víctimas de Violencia de Género, que depende del Ministerio de Justicia provincial, indicó cómo es el procedimiento cuando se presentan casos de está índole y las víctimas no tienen contención. Mencionó también la posibilidad de contar con un abogado.

La funcionaria comentó que se acompaña a la víctima desde un primer momento y se toma intervención una vez que se hizo la denuncia y hay iniciada una causa penal.

“Desde el Ministerio de Justicia se ofrece la asistencia penal para la constitución en querellante y van haciendo el impulso hasta el juicio oral y se recolectan las pruebas. Si faltan pruebas o hay indicios, tratan de incorporar a la causa”, explicó.

“El equipo interdisciplinario en estos casos interviene y le da asistencia psicológica, que acompaña incluso hasta el día del juicio a la víctima. Ella tendrá dos abogados penalistas que se constituyen en querellantes conjuntos y el acompañamiento del centro”, sostuvo Andraus.

Caso

La víctima tiene 31 años y se encontraba estudiando en el establecimiento Crecer con Todos, ubicado por avenida La Paz al 2.300 de la capital correntina desde hace un año y medio. La joven tiene un 80% de discapacidad con un problema psicomotor y retraso madurativo.

Según el relato, uno de los alumnos la invitó a ir hasta el baño. La joven lo siguió y fue cuando se habría producido el abuso en el baño de la institución.

“En cierto momento, me mira y me abraza, y me dice que me tiene que contar algo que sucedió en la escuela. Pero en un momento duda, porque no quería que me enferme y empiece a gritar, y le digo que no me va a pasar nada”, contó su madre. El relato siguió cuando la hija le dijo que un compañero “le bajó la ropa”.

La mujer informó que el establecimiento cuenta una versión diferente de lo que le dijo su hija y a las pruebas que pudo recolectar. “La escuela afirmó que el lunes los encontraron en el baño frente a frente, pero que no sucedió nada porque entró una maestra. La llamó y no fue al baño. Pero es mentira porque mi hija me dijo que sucedió cuando la maestra salió y los dejó solos en el grado a todos porque llevó a otro chico hasta el transporte. Hice una denuncia en contra de Crecer con Todos, que es una institución de niños con discapacidad”, contó la madre de la joven a El Litoral.

“Llamé al director y negó totalmente el hecho. Me dijo que no pasó nada, que fue un invento de mi hija que siempre le gusta inventar. Que miente, que no le haga caso. No me dieron ninguna respuesta, en ningún momento”, explicó Rosa Fernández.