Maratea recibió al capitán correntino del seleccionado de talla baja y pide ayuda

Santiago Maratea, el influencer que recaudó 200 millones de pesos para ayudar a los bomberos de Corrientes, encabeza ahora una colecta para la Selección Argentina de Talla Baja que disputará la Copa América en Perú. Deben reunir 2 millones de pesos para los pasajes y además propone adquirirle un vehículo adpatados para ellos.

Casi emocionado, Santiago contó en sus redes sociales que recibió al correntino Facundo Rojas, capitán de la Selección Argentina de Talla Baja. "Facu me contó que hay mucha gente que se suicida por ser de talla baja, porque no soportan la burla. Me contó que el fútbol le dio otra identidad, que lo ayudó a entender que su lugar en el mundo no es para la burla. Fue muy fuerte. Me hizo reflexionar", compartió.

La colecta se inicia con 100 pesos para poder reunir 2 millones de pesos para los pasajes y para un camioneta adaptada para la selección.

Los jugadores entrenarán en el predio de Ezeiza de la AFA y necesitan moverse. Maratea pidió colaboración a las marcas que visten a la selección mayor.

Propuso que 200.000 personas donen $100 cada una y de esa manera comprar el vehículo adaptado. Además realizó gestiones para que tengan donde quedarse en Buenos Aires durante los entrenamientos.