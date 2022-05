Wanda Nara respondió a la acusación de estafa a una correntina por un 0KM

Wanda Nara respondió a la acusación de estafa a una correntina por un auto 0KM. La joven había ganado el vehículo en un sorteo en redes sociales en marzo pasado y hasta el momento no recibió novedades.

Wanda Nara quedó en medio del reclamo de una joven que la acusa de haber incumplido en la entrega de un auto por un sorteo que ella auspició.

Según detalló Agustina Ramírez, la joven oriunda de Paso de los Libres siente que "No hay chance de que me den el auto".

“Hace casi dos meses ya que gané el auto, al principio como que estaba todo bien, me pidieron todos mis datos, pero nunca me llegó nada al final”, relató a Radio Dos. La joven detalló:“después me enteré que le debían a mucha gente la empresa, y no me respondieron más le escribí a Wanda por Instagram para pedirle que me ayude y me dejó en visto”.

Ahora Wanda Nara intentó despegarse de la denuncia por estafa que contó Luli Fernández en Socios del Espectáculo. En ese sentido, la empresaria se comunicó con la panelista tras la difusión del caso.

Cabe destacar que la seguidora correntina de Wanda, adjuntó además la prueba del chat con el que recibió la noticia. Por su parte, Nara se desentendió al comunicarse con Luli y le pidió “déjame que lo chequee”. “Yo lo que hice fue publicitar un sorteo. No es que lo hice yo”, se defendió.

Estafas con criptomonedas

Wanda Nara y Pampita recibieron cartas documento del gobierno en las que se les exige explicaciones sobre la relación con la empresa de criptomonedas Vayo Coins, denunciada por estafa.

Asimismo, la empresaria y la modelo integran una lista de figuras que fueron citadas por promocionar la firma. También están Laurita Fernández, Zaira Nara, José María Listorti, L-Gante, Horacio Cabak, Julieta Nair Calvo, Darío Lopilato, Jimena Barón, Dani La Chepi y Florencia Peña.

El Gobierno exige saber si lo que dijeron en sus historias de Instagram fue parte de una experiencia personal o si repetían un guion. Además de acceso a su información contable para comprobar si realmente invirtieron en la firma.

Con información de Radio dos e Info Libres