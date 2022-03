Una correntina ganó un auto en un sorteo que hizo Wanda Nara

Una joven correntina se ganó un auto en un sorteo que realizó Wanda Nara en sus redes sociales.

Se trata de Agustina Ramírez, quien reside en la ciudad de Paso de los Libres y contó cómo se enteró de la noticia.

"Me dormí una siestita y me levanté con mi más ni menos un mensaje de Wanda Nara que me gané un auto", escribió en Twitter la flamante ganadora.

Se trata de un sorteo que la empresaria y modelo lanzó el 1 de marzo en su cuenta de Instagram.

Allí, Wanda Nara indicó que el premio sería un Peugeot 208 Active 0km.

Finalmente este lunes hizo el sorteo y en sus historias de esa red social comunicó a la ganadora.