Barby Silenzi negó la separación del Polaco con una contundente foto juntos

La versión de que Barby Silenzi y el Polaco estaban separados nuevamente surgió este lunes con fuerza, pero la madre de Abril Cwirkaluk (1) fue contundente al desmentirlo.

"Que se dejen de joder", explotó la bailarina ante la consulta de Ciudad sobre los rumores de crisis con el padre de su hija menor que surgieron en las redes en las últimas horas y la información que brindaron en Socios del Espectáculo sobre el cimbronazo de la pareja.

Dichos que acompañó con una foto en la que se la vio compartiendo mate con el Polaco, tomada en el preciso instante de la charla con Ciudad.

Además, aseguró que con el cantante están planificando el festejo de cumpleaños de Abril, su hija.

Por otra parte, Barby Silenzi se mantuvo al margen respecto a los "motivos personales" por los cuales el Polaco suspendió recitales el fin de semana, y que se relacionó con la supuesta crisis de pareja.

"Yo no sé por qué los suspendió. Y si le paso algo personal no soy yo la que tiene que contar qué le pasó. Por eso yo no contesto nada sobre ese tema. Si él no sale a contar, yo no soy quien para contar sus intimidades", aseguró ante Ciudad.

Por otra parte, Barby Silenzi se sinceró respecto del debut del Polaco como conductor de Un viaje inolvidable y su módico like en Instagram: "Que no escriba nada en redes no quiere decir que no le diga nada, No se puede subir todo todo el tiempo".

