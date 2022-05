Victoriano apuntó contra los árbitros después de la derrota del equipo cordobés

En el tercer punto de la serie de cuartos de final de la Liga Nacional entre Regatas e Instituto de Córdoba, el Fantasma se impuso por 97 a 91 y el equipo visitante reclamó por la actuación arbitral, principalmente por las últimas dos ofensivas donde consideraron que Tayavek Gallizi recibió diferentes infracciones.

“Hay que ver las últimas dos acciones que no son dudosas, sino dudosísimas porque habían cobrado los agarrones en el poste bajo a lo largo de todo el partido y en las últimas dos acciones no quisieron ver que venían pitando esas situaciones”, lanzó Lucas Victoriano, DT del equipo cordobés sobre la actuación de Juan Fernández, Jorge Chávez y Danilo Molina.

“A veces nosotros nos ponemos pesados con los jueces. Si está parejo y permiten la fricción de los dos equipos, está bueno. Si es que cobran todos los contactos, también está bueno. Hay que ir adaptándose durante el partido al criterio que toman, pero si tuviste 39 minutos sancionando de una manera, el último minuto no podés cambiar, y eso fue lo que me sacó de eje”, reconoció el exentrenador de Regatas en declaraciones a La Red Deportiva.

En la zona mixta, a la salida del vestuario visitante, agregó: “La localía siempre tiene un punto más de permitido, eso pasa en todos lados y nosotros no supimos jugar con esa situación. Los árbitros permitieron algunas cosas de un lado y del otro no. Así lo vi durante el partido, después más tranquilo tengo que revisar el juego, hablar con los jugadores para evitar el fastidio. Si los árbitros no están bien, hay que competir igual y estar preparados para enfrentarnos a un gran equipo”.

A la hora de analizar el encuentro del pasado viernes, sostuvo que “el juego fue parecido a los dos anteriores, pero con cambios de roles. Nosotros dominamos los partidos en Córdoba y no lo logramos cerrar, ahora se dio al revés, ellos controlaron y no lo definieron anticipadamente. Somos dos equipos parejos, muy buenos, de lo mejor que hay ofensivamente en la Liga”.

Para el cotejo de esta noche deseó: “Ojalá el resultado sea diferente. Tal vez el desarrollo sea igual o nosotros podamos sacar una ventaja en el inicio como lo hicimos en Córdoba, pero somos dos equipos muy parejos y que vamos a luchar hasta el final”.