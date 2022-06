Coldplay alcanzó el récord de Roger Waters en River y va por los Rolling Stones: la explicación del fenómeno

El 6 de diciembre del año pasado se anunció el regreso de Coldplay a la Argentina con un show para el 25 de octubre de este año en el Estadio Monumental. Con una relación cada vez más fuerte con el público local sumado a la abstinencia de ver música en vivo, nadie pensó que se iba a tratar de esa única fecha. Pero ni el más fanático ni el más optimista imaginaba que la cuenta podía llegar a nueve, y quién sabe si allí se detendrá. De esta manera, Coldplay iguala la gesta de Roger Waters en cantidad de shows consecutivos en el estadio de River y quedó a apenas dos de alcanzar a los Rolling Stones en conciertos totales en el estadio más grande del país.

Las entradas para el primer show volaron en cuestión de horas y se agregaron conciertos para el 26 y el 28. A los pocos días, la demanda obligó a sumar al 29 y el grupo empezaba a consolidad un fenómeno inesperado. Pasó el tiempo y el furor no se aplacó. Hace una semana, agregaron un quinto concierto y el público volvió a responder. Una semana después, ya son nueve los shows pautados para River, con ocho fechas agotadas -se agregaron el 1, 2, 4 y 5 de noviembre- y una novena para el 7 de noviembre con la que alcanzaron el récord de Roger Waters de hace 10 años.

“Los fenómenos son difíciles de explicar, por eso son fenómenos”, advierte a Teleshow Daniel Grinbank, una voz autorizada para hablar de conciertos y producción cultural en Argentina. “Si bien esto supera la media, lo cierto es que está funcionando muy bien la parte de música. Hay muchas ganas después de la pandemia de salir y hay un sector que ante la pequeña posibilidad de acceder a shows, la aprovecha”, agrega.

Para ratificar sus palabras, Grinbank cita otros fenómenos a menor escala “La gente estuvo mucho tiempo encerrada, esa variable tiene que ver, donde tenés fenómenos como Duki, Wos, Bad Bunny, hay una avidez que se está cristalizando en los shows, dentro de un gran momento para los consumos culturales”, señala el empresario que viene de celebrar las 300 mil visitas con la muestra Imagine Van Gogh en la Rural.

Nadie sabe dónde terminará este conteo. Lo cierto es que Coldplay se ubicó a la cabeza de los artistas taquilleros en este suelo. Un dato que puede sorprender por no tener la historia ni la tradición local de sus compañeros de podio, sin embargo el empresario les da el crédito correspondiente. “Coldplay es una de esas bandas que en la historia de la música pop el público argentino va adoptando como propias”, sentencia Grinbank. “Hacer una canción de Soda Stereo, elegir Argentina para abrir y cerrar su última gira, son elementos que aproximan, y pone a Coldplay dentro de ese circuito que incluye a bandas como los Rolling Stones, Iron Maiden o los Ramones”, agrega el empresario, y se anima a dar un pronóstico: “Creo que van a batir el récord”.

Lo que es innegable, es que Martin y los suyos presentan un show de los mejores que se pueden ver en un estadio. En esta oportunidad presentarán el Music of Spheres tour, que los devuelve a la carretera luego de la pandemia y con el que se proponen abordar iniciativas de sostenibilidad y compromisos con el medio ambiente. Y más allá de coyunturas, hay una solvencia artística para respaldar semejante gesta. “Sacaron un muy buen nuevo disco, el video de ‘My universe’ con BTS que los rejuvenece y tienen una trayectoria de muchos hits”, apunta el productor que trajo por primera vez al país a artistas como los Rolling Stones, Paul McCartney, Madonna y U2.

En el ejercicio de intentar racionalizar un fenómeno popular, Grinbank ubica al Monumental como otro elemento a destacar. “La comodidad del estadio de River hace un coctel perfecto al que se suma que el Mundial se hace a fin de año y que River no juegue de local y permita tener tantos shows. River tiene un polo de atracción por encima de cualquier estadio”, destaca Grinbank. Un estadio que se asegurará por novena vez consecutiva latir al ritmo de hits como “Yellow”, “Clocks” y “Paradise”. Y una banda que busca quedarse con todos los récords del coliseo rockero más importante del país, recogiendo la posta de Roger Waters y los Rolling Stones, quienes junto a Soda Stereo a nivel local ostentan las marcas más altas.

Nueve ladrillos en la pared

En 2012, Roger Waters trajo a la Argentina su espectáculo The Wall Live. Durante nueve noches, repartidas entre el 7 y el 20 de marzo, el estadio de River se ambientó como la faraónica obra craneada sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial que trascendió a su época. Los rockeros que la vieron en los cines de trasnoche a finales de los 70, las nuevas generaciones que lo adoptaron como un álbum de cabecera, los outsiders que no quisieron perderse un espectáculo que iba mucho más allá de un concierto de rock dijeron presente en el Monumental para ver un show inolvidable.

La barrera quedó estipulada en 500 mil tickets vendidos, y fue tal el furor que dio lugar a una serie de rumores vinculados al artista. Se habló de un concierto de cierre gratuito en la 9 de Julio, y hasta de la presencia de su exsocio y enemigo íntimo David Gilmour para protagonizar un reencuentro que nunca se produjo. Lo concreto fue que era tal la demanda y la escasez de agenda del británico para sumar fechas, que se decidió que el último concierto tuviera al público de pie, aumentando la capacidad de un estadio que tuvo colgado el cartelito de sold out.

En 2007, Waters ya había visitado el Monumental para presentar otro de sus trabajos emblemáticos, The dark side of the moon. Fueron dos noches menos pirotécnicas pero igualmente emotivas, con los clásicos de Floyd que hechizaron a una multitud que no imaginaba lo que iba a ver cinco años más tarde. De esta manera, Roger suma 11 conciertos en el estadio de River, ubicando de momento el segundo lugar en el podio.

Las piedras rodando se encuentran

Antes de campo vip y redes sociales, la primera visita de los Rolling Stones al país fue un auténtico fenómeno de popularidad. Luego de una infinidad de rumores, el sueño de la patria stone se hizo realidad entre el 9 y el 16 de febrero de 1995, con cinco fechas a tope en el estadio de River. Se calculó que cerca de 350 mil fanáticos vieron a sus Majestades Satánicas, que llegaron en el marco del Voodoo Lounge Tour para asistir incrédulos a la legión de fanáticos que los adoraban al sur del continente.

Los británicos volvieron dos veces más al estadio de River para constituirse en los artistas que más veces pisaron ese escenario. En 1998 dieron otros cinco conciertos, los dos últimos con Bob Dylan como inolvidable número de apertura, y en 2006 fueron un par más en la presentación de A bigger bang, completando 12 shows en el estadio más grande del país. Una marca que ahora se ve amenazada por Chris Martin y los suyos, pero con una gran salvedad: Coldplay está muy cerca de esa cifra con una serie consecutiva, es decir, de una sola vez, en una misma gira.

Infobae