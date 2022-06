Mayer entrena en el Tennis Club y el Challenger toma forma

La segunda edición del Challenger de Corrientes ya se palpita en las canchas del Tennis Club de la capital provincial. La primera actividad oficial está prevista para hoy, con dos entrenamientos que realizará Leonardo Mayer.

El mejor tenista correntino de todos los tiempos ocupará la cancha central del Tennis a las 11 y a las 15 buscando la puesta a punto para lo que será su participación en el torneo profesional en el cuadro de dobles.

Mayer se despedirá de la práctica profesional de este deporte con la competencia que se desarrollará en “su casa” hasta el domingo 19.

“Nunca me gustó jugar si no me sentía bien entrenado, si no estaba pleno, es por eso que decidí mi participación solamente en dobles”, sostuvo Mayer cuando comentó sobre su presencia en el Challenger.

Mayer no juega profesionalmente hace un año. En junio de 2021 participó en la clasificación de Wimbledon y en octubre del mismo año anunció su retiro del tenis profesional.

Al confirmarse el Challenger en Corrientes, analizó la posibilidad de jugarlo y finalmente lo hará en el dobles gracias a una invitación que recibió por parte de la organización.

En el certamen correntino, Mayer hará dupla con Ignacio Monzón, que ayer ya estuvo peloteando en el Tennis Club. Monzón también será parte del cuadro de individuales, al igual que otro correntino, el juvenil Lautaro Midón, que arribará hoy a la ciudad capital.

Hoy, una vez que se presenten los jugadores y firmen la lista de inscripción, se procederá al sorteo de los cruces para la clasificación del Challenger de Corrientes que forma parte del “Circuito Dove Men+Care Legión Sudamericana”.

En la qualy, que mañana tendrá su primera ronda y el lunes la jornada final, participará el correntino Valentín Velázquez.

Desde la organización informaron que el cuadro principal de individuales se dará a conocer mañana. Allí estará, además de Monzón y Midón, el bellavistense Luciano Tacchi.