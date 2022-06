Pidieron perdón por el ataque a Gravier

El papá de uno de los jóvenes que agredió en la puerta de un boliche de Rosario a Tiziano Gravier, el hijo del la exmodelo Valeria Mazza y el empresario Alejandro Gravier, se mostró compungido por lo que sucedió y pidió disculpas a la familia del chico golpeado.

“Primero quiero pedir disculpas. Perdón en nombre de mi hijo, en nombre de mi familia, por el momento que están pasando; a Tiziano, a su papá, a su familia entera”, dijo el hombre durante una entrevista con Radio Boing de Rosario.

“Estoy destruido, creeme que estoy destruido. Nosotros no somos así, Franco no es así. Si vos te cruzás con Franco, vos decís ‘lo quiero como amigo, lo quiero como hijo, lo quiero como hermano’. Franco no es así”, resaltó el hombre.

Tiziano Gravier fue agredido en la madrugada del domingo en las inmediaciones de un local bailable de la ciudad de Rosario.

(JML)