La falta de combustible ralentiza la obra de la Travesía Urbana

El arquitecto Daniel Flores, jefe del Distrito 10 de Vialidad Nacional en Corrientes, reconoció ayer que el desabastecimiento de combustible, que afecta a la provincia y al país, también retrasa el desarrollo de la autovía de la Ruta Nacional 12.

Según los últimos informes oficiales, la obra en general ya superó el 50% de avance. “Es cierto que venimos más lento de lo que queremos, eso es indudable. Está pasando en muchas obras del país”, dijo Flores en relación a la falta de combustible para los equipos que trabajan en el tramo de la arteria nacional.

“Mientras tanto, queremos garantizar, sí o sí, mayor seguridad en el tránsito”, dijo el funcionario como respuesta a los reclamos de vecinos y usuarios de la zona.

La circulación vehicular en el lugar es caótica por las labores, sobre todo los fines de semana, debido a que los automóviles deben desviar su trayecto hacia otros sectores.

Esto tiene sus complicaciones por la noche ya que en la zona no hay luz ni señalética. Hace unos meses habían informado sobre el robo de cables de luz lo que produjo que la autovía quedara a oscuras. “También es cierto que hay usuarios que no respetan las señalizaciones. Las precauciones deben ser mayores cuando se transita una obra se está ejecutando, porque no es lo mismo tener una arteria habilitada tranquilamente que estar cruzando una obra con equipos que están maniobrando en la zona”, advirtió el arquitecto al aire de radio Continental. Por eso, señaló que pronto colocarán “mayor señalización en la zona, no solo en el ingreso a Santa Ana sino también en otros tramos de la obra”.

(IB)