Leandro Somoza renunció como técnico de Rosario Central

La Liga Profesional 2022 se cargó a su primer entrenador al cabo de tan solo dos fechas. Es que Leandro Somoza tomó la decisión de renunciar a Rosario Central ante la falta de refuerzos en este mercado de pases. Primero se lo comunicó a la dirigencia, después a los jugadores y por último a la prensa.

"No estamos por el mismo camino con el proyecto deportivo. Estoy tranquilo, la sensación es rara porque no me gusta salir así de estas situaciones, pero esto no daba para más. Uno viene reclamando una coherencia y un orden desde el arranque de este nuevo proyecto que obviamente no estuvieron nunca", declaró Somoza en conferencia.

Y agregó: "Hoy las cosas van por otro camino. Soy muy profesional en lo que hago y quiero. No encontré esas respuestas. Fui muy claro en el mercado de pases, les di entre tres y cuatro nombres por posición y ninguno pudo llegar. La gente tiene que saber que tienen un plantel que se va a entregar a morir porque aman a este club. Ojalá que lo sigan apoyando".

Entre tanto, el conductor de la Reserva, Germán Rivarola, dirigirá el partido del próximo jueves ante Godoy Cruz, desde las 19, en el Gigante de Arroyito por la tercera fecha de la Liga Profesional 2022.

Somoza asumió en Rosario Central a fines de marzo, tras la salida de Cristian Kily González luego de la derrota en el clásico, y dirigió diez partidos. En los siete que estuvo por la Copa de la Liga obtuvo dos triunfos, un empate y cuatro derrotas, además, pasó de ronda en Copa Argentina tras vencer por penales a Sol de Mayo, del Federal, y el actual torneo lo comenzó con un empate (Lanús) y una derrota (Huracán).

Hace semanas que el entrenador venía manifestando, tanto puertas adentro como de manera pública, la necesidad de refuerzos (se le había ido Emiliano Vecchio a Racing), y más allá de que ya llegó Francis Mac Allister y en las próximas horas seguirán sumándose caras nuevas, a Somoza se le terminó la paciencia en la previa de la tercera fecha del torneo. Justo para el duelo del próximo jueves contra Godoy Cruz en el Gigante de Arroyito. La dirigencia, en tanto, no pudo convencerlo para revertir su decisión.

Los posibles reemplazantes de Leandro Somoza en Rosario Central

Los primeros contactos de la dirigencia del Canalla serán con Pablo Sánchez y Leonardo Fernández. Ya ofrecieron a Martín Palermo, de último paso por Aldosivi. Los dos primeros cuentan con una experiencia en el Gigante de Arroyito: Vitamina en el 2008 y Leo en el 2017-18.

