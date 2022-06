Subsidio para grupos de teatro independientes

El Instituto Nacional del Teatro (INT) lanzó el subsidio para la gestión y promoción integral de grupos de teatro independientes del NEA.

Esta iniciativa tiene por objeto apoyar la gestión de los grupos de teatro independientes de la región con subsidios que contribuyan a generar herramientas que favorezcan la comunicación, difusión, circulación e inserción de sus producciones, trayectos formativos y otras actividades, en la vida cultural de su comunidad. Se encuentra habilitada en el sitio web de convocatorias disponibles en www.inteatro.gob.ar.

Requisitos

El grupo deberá estar registrado en el Registro Nacional del Teatro Independiente; no estar inhabilitado por el INT, así como ninguna de las personas que lo integran; contar como mínimo con dos años de actividad teatral estable como grupo de teatro independiente, y con dos años de estabilidad y permanencia en la provincia por la cual solicita el subsidio; solicitar, en el mismo período, solo un subsidio para Gestión y Promoción Integral para Grupo de Teatro Independiente. Los requisitos son obligatorios y no se dará curso a las solicitudes de aquellos grupos que no cumplan con la totalidad de los mismos.

El monto a otorgar lo determinará el Consejo de Dirección. En ningún caso podrá ser superior al 75 por ciento del presupuesto total de la producción. El mismo se establecerá de acuerdo a los montos topes establecidos, a los recursos presupuestarios existentes, a la evaluación del Jurado Nacional de Calificación de Proyectos y al monto solicitado al INT.

Para consultar el reglamento y acceder al formulario de inscripción, las y los interesados pueden ingresar a: https://inteatro.ar/gestion-promocion-integral.

(VAE)