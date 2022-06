Estefanía Berardi se cruzó en vivo con el hipnotizador y se retiró furiosa del programa

La semana pasada, John Milton, un reconocido hipnotizador que llegó al país para presentar su último espectáculo, fue invitado a Mañanísima, el programa que Carmen Barbieri conduce en Ciudad Magazine. Este hombre realizó una sesión de hipnosis a la campocómica y a su panelista, Estefanía Berardi. En medio del proceso, Milton les hizo una maniobra de torsión en la zona del cuello que tuvo consecuencias.

Luego de este episodio, la conductora faltó varios días a su trabajo por sufrir mareos y malestar estomacal. Mientras que la periodista siguió yendo a la televisión, pero con una fuerte contractura en el cuello. Este martes, el hipnotizador regresó a Mañanísima y tuvo un fuerte enfrentamiento con la panelista, quien aprovechó para hacerles reclamos.

“Quedé destruida. Me quedó una contractura. Tengo turno con mi osteópata el jueves. Nadie te puede hacer sonar el cuello, salvo que sea un osteópata. No pensé que me iba a hacer semejante maniobra. No estaba nada armado y no lo autoricé”, se quejó Berardi.

“El sinónimo de la hipnosis sincrónica es el hormigueo, el cosquilleo gracias a esta respiración que se llama holotrópica, investigue a ver si existe, porque a lo mejor también es Photoshop”, dijo en tono irónico John. Estefanía se enojó y le respondió: “¿Me está boludeando? Yo lo único que dije es que no me tenías que tocar el cuello”.

La pelea siguió unos minutos más y se generó un ambiente incómodo en el estudio. “No sos osteópata. No está bueno el boludeo”. El invitado le contestó: “Soy hipnoterapeuta calificado y tengo conocimientos en osteopatía y quiropraxia”. Cansada de sus explicaciones, ella le hizo un pedido: “No te dirijas más a mí porque me estás diciendo que vaya a investigar. Investigo lo que me interesa”.

Milton también se hartó de la discusión y le respondió: “Perfecto, entonces cortamos la plática y habló solo con ustedes dos. Le pido una disculpa pública”. Al ver que la situación no daba para más, la conductora le ofreció la posibilidad de retirarse a la panelista. “Gracias, Carmen”, dijo Estefi, se levantó del sillón y se fue del estudio.

Cabe recordar que la mamá de Fede Bal se descompuso luego de la sesión de hipnosis. Durante su ausencia, el ciclo fue conducido por Pampito Perelló Aciar y Estefanía. Durante la emisión, el periodista aseguró: “Estamos muy preocupados por Carmen. Ayer ella no vino al programa. Nos mandó un audio y nos cuenta que no la está pasando muy bien”. Luego, agregó: “Pero cuando estás muy descompuesto del estómago te deja de cama, te deja sin energía”.

Más tarde, Estefanía puso al aire un audio que la conductora le mandó por WhatsApp. “Hola negra, estoy en la cama muy mareada, pero por lo menos mejor que ayer, pero muy mareada. Por supuesto no fui a trabajar hoy, tampoco voy a la tarde”, señaló la mamá de Fede Bal.

“Espero tener fuerzas para mañana, que no puedo soportar faltar. No entiendo qué me está pasando este año que falto al trabajo. Me están pasando cosas que no puedo ir a trabajar. No me pasa nunca esto, voy muerta a trabajar, pero esta vez no puedo estar parada del mareo que tengo”, agregó la presentadora. Al respecto, la panelista señaló: “Para mí es la cervical, te da mareos y vómitos. A mí me pasó en mi época de bailarina”.

