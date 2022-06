Tévez debuta como DT de Rosario Central

En uno de los partidos que acapara la atención del fútbol argentino, Carlos Tévez debutará hoy como director técnico de Rosario Central, que recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata a las 19, en el Gigante de Arroyito, por la quinta fecha de la Liga Profesional de Futbol. El encuentro será arbitrado por Patricio Loustau.

A los 38 años, el exjugador de Boca, Corinthians, West Ham, Manchester City, Manchester United, Juventus y la selección argentina comenzará su carrera como director técnico, aunque por no tener el título habilitante hoy no podrá firmar planilla y su hermano, Miguel Tévez, lo hará en su lugar. Ese puesto estaba reservado para Carlos “Chapa” Retegui, que por el momento no lo acompañará en este proyecto.

Tévez, ícono del club xeneize y de ahí la polémica que rodeó su llegada al “canalla”, estará sentado en el banco de suplentes de Central cuando complete los dos años del curso de entrenador dictado por la Asociación del Fútbol Argentino, confirmaron hoy a Télam allegados a la dirigencia auriazul.

Con todos los jugadores a disposición -inclusive el volante derecho Walter Montoya, quien salió del partido contra Vélez por una lesión en un isquiotibial, aunque no estará entre los titulares- la formación que parará Tévez tendrá cinco cambios respecto del cotejo frente a Vélez (0-2).

Tévez no cuenta todavía con los dos refuerzos que llegaron a Central, el volante Francis Mac Allister y su par colombiano José Leudo, porque el club aún está inhibido, a pesar de que le pagó una deuda a Olimpia de Paraguay por el pase del zaguero José Leguizamón. Recién quedaría habilitado hoy, pero casi sin tiempo para poder inscribir a estos dos refuerzos para este partido.

Enfrente estará el sorprendente Gimnasia de “Pipo” Gorosito, que viene de vencer 3-1 a Racing con algunas jugadas polémicas y con el VAR que dejó de funcionar en un lapso del complemento. El “Lobo” está tercero con ocho puntos, a dos del líder Newell’s, y lleva una racha de nueve partidos invicto, con siete victorias y dos empates.

