La emotiva recibida de una abogada de la Unne

Son muchas las historias de estudiantes que logran cumplir sus sueños, atravesando dificultades y poniendo esfuerzo. Esta vez, fue la historia de María Ojeda la que logró emocionar a los usuarios y se volvió viral en Twitter: el jueves recibió su título de abogada y le dedicó un mensaje a su hija pequeña, Olivia.

Tras su publicación, los usuarios la felicitaron por sus logros e incluso la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), su casa de formación, replicó su relato.

"Lo logramos, mi amor, por fin podes decir que tu mamá es abogada", escribió en Twitter junto a una foto del feliz momento en que las dos posan con el título recién obtenido.

"Abrazo a mi yo de 17 años embarazada, que en algún momento pensó que pretendía demasiado y que no iba a poder con una bebé recién nacida", indicó. Días antes de recibirse, había relatado: "Me pone muy feliz que me vaya bien en la facultad porque hace unos años, cuando quedé embarazada pensaba en que era muy grande la posibilidad de no poder con Oli y el estudio. Y hoy casi sin darme cuenta, lo estoy logrando".

Por su parte, la Unne felicitó a la nueva profesional y a la pequeña, a la vez que lanzó frases de aliento para todos los universitarios: "Nosotros las abrazamos y felicitamos a María y Olivia por haber llegado a la meta. Y en este saludo, también compartimos el orgullo hacia ustedes, nuestros Universitarios del Nordeste, por el camino transitado en cada una de sus propias realidades, y por perseverar y ponerle ganas en tiempos difíciles, sinuosos y de flaquezas".