Se elevaron a seis las muertes en las protestas políticas de Ecuador

Las fuerzas de seguridad de Ecuador mataron a tres indígenas durante la represión al intento de miles de manifestantes de entrar ayer al parlamento, en el marco de protestas que llevan 12 días contra el aumento de costo de vida y otros reclamos, con lo que el número de fallecidos en el marco del estallido se elevó a seis.

Entretanto, un grupo de legisladores de la oposición en Ecuador está presionando por la destitución del presidente conservador Guillermo Lasso, después de masivas protestas encabezadas por el movimiento indígena que exige precios más bajos del combustible y de los alimentos.

Las tres víctimas mortales fueron confirmadas tras los choques de ayer en Quito entre los manifestantes y el ejército cuando miles de indígenas pretendieron ingresar al parlamento, dijeron fuentes oficiales.

El ministro de Gobierno (Interior) Francisco Jiménez, afirmó este mediodía que los indígenas “no quieren dialogar” y solo “quieren violencia”.

“Se han desenmascarado ellos solos. No quieren dialogar. No quieren acordar. No quieren que el país se reactive. No quieren paz. Hasta ahora lo único que han demostrado es que quieren violencia”, dijo Jiménez en declaraciones radiales que recogió la agencia de noticias AFP.

(JML)