Acusan a docentes de transgredir el plan curricular en la universidad

Oscar Rosende, decano de Odontología, afirmó que un grupo de docentes de la facultad transgredió el plan curricular y las normas de bioseguridad. Consideró que estas actitudes fueron en perjuicio de los estudiantes.

“Un grupo de profesores en un área de la Facultad de Odontología transgredió el plan curricular, la normas de bioseguridad y vulneró los derechos de los estudiantes diciendo que la decisión de la nueva gestión, que asumimos hace un mes, iba a hacerle perder todo el primer el semestre de los prácticos y que no le iba a dar el tiempo para poder cumplir con los seis meses restantes. Esa es la realidad de uno de los videos que salió a la luz”, comentó Rosende a El Litoral.

“Voy a hablar desde la verdad desde los hechos, no voy a dar mi propia interpretación porque es algo personal que nunca lo transmití y no lo socialice y menos subí un video a las redes para que se haga público. Hay gente que utilizó una charla de tres horas y media, que tuvimos con los alumnos por un problema que ellos mismos (los docentes) generaron y lo sacaron de contexto y ocultaron la verdadera realidad”, indicó.

Además, advirtió que fue una “desobediencia de la orden superior” y que por ese motivo “tomó cartas en el asunto y revisó que había hecho la gestión anterior desde principios de año”. Su gestión comenzó a inicios de mayo.

“En esa sintonía, este problema académico ya lo había advertido y comencé a darle un ordenamiento para que se cumpla con todas las condiciones. Se está haciendo un informe administrativo para ver el grado de compromiso de cada uno de los docentes que son coordinadores de módulos, profesores a cargo, de cátedras y además el nombre de este profesor (por Daniel Pira) surgió porque los alumnos me lo nombraron no fue una cuestión particular mía, lo que pasa es que hay algunas cuestiones que deben salir a la luz”, dijo.