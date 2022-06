UCR: Valeria Pavón calificó de misógino al diputado de Santa Fe que la agredió

La presidenta nacional de la Juventud de la Unión Cívica Radical (UCR), la correntina Valeria Pavón, se refirió ayer a la violencia política que sufrió en Santa Fe. Instó a visibilizar ese tipo de conductas. El presidente de la UCR nacional, Gerardo Morales, expresó su solidaridad ante el hecho.

Tras la denuncia que realizó el sábado, a través de Twitter la presidenta de la JR nacional, Pavón, en diálogo con Radio Sudamericana, ayer explicó la agresión que sufrió no solo ella sino también otras correligionarias.

“Fui el miércoles a Santa Fe, y con un par de correligionarias vivimos un momento bastante horrible, fue por parte de un diputado que a los gritos cuestionó nuestro rol de juventud, de dirigentes. Pero lo que quise, más que escrachar en sí mismo, fue exponer a lo que nosotros como militantes juveniles estamos expuestos continuamente y es algo que tenemos que erradicar de nuestro partido y de nuestra sociedad”, comenzó relatando la titular de la Juventud Radical nacional.

“Es un diputado provincial de mi partido político, pero nosotras, con las chicas que sufrimos este agravio, no tenemos intención de dar nombres o de escrachar a esta persona, pero sí visibilizar que estamos luchando por erradicar este tipo de conductas. Entonces, no podemos callarnos”, continuó y agregó que “esta es una proyección de la sociedad que traza no solamente los partidos políticos, sino los clubes, los grupos de amigos, nadie está exento, pero sí creo que nos tenemos que juntar para exponer este tipo de cosas”.

En cuanto a la agresión, Pavón señaló que se produjo en un bar después de la Convención Radical donde la Juventud logró la presidencia con la designación de Ignacio Paz. “Se expresaba con demasiada violencia, estaba a los gritos contando cómo deberíamos hacer las cosas, que de última es su opinión, no la comparto, pero es respetable. Me dijo que tenía una voz de pito, que solamente servía para aplaudir y sacarnos fotos a lo que le dije con respeto y la madurez necesaria que básicamente no me conoce, porque realmente creo que soy la más revolucionaria dentro del partido”.

“Fue una noche bastante fea, a dos correligionarias que me acompañaban, entre ellas la vicepresidenta de la Juventud Radical, Trini Barda Schell, les dijo sin argumento: “Ya sacámelas a estas dos gordas de acá”. Realmente no fue una discusión política, todo el tiempo estaba subestimando nuestra capacidad dentro de la juventud, de lo que podíamos hacer, la forma de manejarnos, totalmente misógino”. Al respecto, remarcó que “tenemos que exponer este tipo de conductas para que no se repita con ningún joven, mujer y es como nuestro granito de arena para exponer y que no siga sucediendo”.

Pavón también ponderó el radicalismo de Santa Fe y dijo: “Hoy está fortalecido y es uno de los pioneros en la lucha sobre los derechos de las mujeres. Pidió que “el árbol no tape el bosque porque no es así, pero también creo que hay que exponer este tipo de situaciones y ver que no todo es color de rosa, no solo en el partido radical, sino en cualquier partido político”.

Tras conocerse el hecho, las muestras de solidaridad y repudio se multiplicaron en Twitter. “Mi solidaridad con vos @valeriapavonok y @TriniBarda. Repudio totalmente el momento que vivieron. No podemos permitir ni justificar ningún acto de violencia política”, expresó el presidente nacional de la UCR, Gerardo Morales. A Morales se sumaron los legisladores de la Cámara Alta de la Nación, los legisladores de Formosa, Luis Naudenoff y Carolina Losada de Santa Fe.

Mientras que el presidente de la Juventud Radical de la ciudad de Corrientes, Santiago Merino, también se refirió a la situación: “Mi solidaridad con Valeria Pavón y Trini Barda Schell que tuvieron que bancar violencia política e insultos de parte de un diputado provincial de Santa Fe”, publicó el presidente de la Juventud Radical de la ciudad de Corrientes, Santiago Merino también en referencia a la situación. En esa línea, de Corrientes también se pronunciaron el concejal de la Capital, Héctor Torres, el diputado provincial Norberto Ast, la senadora nacional Gabriela Valenzuela.