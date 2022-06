Goya: imputaron al depravado que espiaba a jóvenes cuando se bañaban

La Unidad Fiscal de Goya llevó adelante la formalización de la imputación al hombre que había sido detenido por espiar a jóvenes cuando se bañaban con un falso dispositivo aromatizador.

En tanto, el juez de Garantías, doctor Darío Ortiz, resolvió aplicar medidas de coerción al joven identificado como Aldo Fernández, a raíz de un preventivo enviado por la Comisaría Primera.

Fue imputado por “acceso o difusión de pornografía” y avanza la investigación con el peritaje de equipos informáticos confiscados en su domicilio. Pese a ello, se encuentra en libertad.

Cabe recordar que todo comenzó con la denuncia de una joven que contó a la Policía que un hombre diseñó un novedoso difusor de vapor para el baño que resultó ser otra cosa.

Con el propósito de espiarla, el depravado se presentó como un emprendedor y le aconsejó a la víctima utilizarlo al momento de bañarse.

El supuesto aromatizador contenía una cámara, lo que puso en alerta a la mujer que al momento de bañarse descubrió que se trataba de un dispositivo electrónico.

Los funcionarios judiciales que tienen a su cargo el caso avanzaron sobre la denuncia y al depravado se lo estaría investigando a raíz de este hecho por pornografía infantil, en virtud de lo cual el titular de Unidad Fiscal, doctor Patricio Palisá, solicitó al juez de Garantías, doctor Darío Ortiz, medidas de coerción, entre ellas la prohibición de acercarse en un radio de 200 metros y ningún otro contacto, de acuerdo a las pruebas; acompañó el pedido de la UFI la defensora doctora Isabel Pasarello.

Los elementos secuestrados en relación a la causa fueron enviados a la sede de la UFI Corrientes, donde serán verificados los datos y las imágenes.

El fiscal de Instrucción, Patricio Palisá, expresó a Radio Dos: “Ayer formalizamos una imputación contra el señor Fernández, él se abstuvo de declarar, se le leyeron todos sus derechos conforme al nuevo Código de Procesamiento Penal”.

El doctor Palisá detalló: “Después de esto hablamos con el doctor Ortiz, juez de Garantías, y le pedí medidas que tiene que cumplir el señor Fernández, como prohibición de acercamiento de 200 metros de las denunciantes, desde donde ellas estén, no solo de la casa; la obligación de presentarse en la Comisaría Tercera de Goya y la prohibición de salir del ámbito territorial de Goya”.

Asimismo, el fiscal mencionó: “Se mandó a la sede de la UFI el material electrónico que fue secuestrado, a fines de tener datos, y se le notificó al abogado defensor que puede presentar un perito de parte”.

Por último, sobre la imputación, Palisá dijo: “Hasta este momento, conforme a los datos que tenemos en este momento, el artículo 128, por producción de pornografía de carácter infantil”.

“Si el imputado Fernández no cumple, lo voy a meter preso”, expresó el fiscal.

Por su parte, la joven que denunció a Fernández dijo tener miedo. “El tipo está afuera como si nada. Lo crucé saliendo de mi trabajo. Me puse muy nerviosa y salí corriendo y llorando. Averigüé que está pidiendo por un psicólogo y a nosotras no nos querían dar una perimetral. Tenemos miedo. Más información del proceso judicial de él no tenemos, lamentablemente”, contó.

“Está por hacer una semana desde que pasó esto. Yo fui víctima de un tipo enfermo, nunca pensé estar en este lugar, pero desafortunadamente pasó. Los que me conocen bien saben que jamás inventaría algo así”, dijo la angustiada joven.

(NG)