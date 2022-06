Boca Unidos-San Jorge no se jugó por ausencia de árbitros

La Liga Correntina de Fútbol siempre depara sorpresas. Ayer la nota fue que el partido que debían jugar, desde las 15, Boca Unidos frente a San Jorge, por la novena fecha de la zona B del torneo de Primera División A, no se pudo disputar a raíz de que no hubo árbitros designados para controlar el juego que había sido programado por el consejo directivo el martes pasado. Los jugadores de ambos equipos aguardaron cambiados alrededor de una hora. Finalmente, cerca de las 16,10 llegó un referí, pero la dirigencia del Aurirrojo consideró que no era prudente comenzar el partido tan tarde por falta de iluminación en la cancha auxiliar, y con acuerdo de San Jorge decidieron no jugar el encuentro, que deberá ser reprogramado. Insólito.