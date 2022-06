Anísima: “El atractivo de ArteCo, es que contará con artistas de diferentes estilos”

Del 16 al 19 de junio se realizará en la ex Usina ubicada (por avenida costanera), la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes ArteCo, que de esta manera vuelve a la presencialidad plena tras dos años de virtualidad. Anísima es una de las seleccionadas para esta edición, y destacó la importancia de que la muestra cuente con artistas de distintos estilos.

El jurado de la feria está conformado por tres especialistas en el campo del arte visual contemporáneo: Adriana Almada, Gustavo Mendoza y Gustavo Piñero, quienes fueron los encargados de seleccionar a los artistas, las galerías y los proyectos artísticos que estarán en la presente edición.

En ese sentido, Anísima (una de las artistas seleccionadas) puso de relieve la importancia de que los organizadores traigan a la Feria de ArteCo 2022 a coleccionistas y galeristas que están por fuera de la escena local. “Además, combina el intercambio con los artistas locales, porque todos trabajamos en soledad y acá en ArteCo nos encontramos, vemos el trabajo de los demás y la experiencia es muy enriquecedora”, destacó.

Por su parte, el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, destacó el crecimiento de la feria a lo largo de estos años: “Este año vamos hacer una gran Feria, con un lugar que va a poder alojar el potencial artístico de la provincia y la región”.

Anísima es correntina, estudió y se recibió con mención de honor en la carrera de Diseño Gráfico. Trabajó primero en el mundo de la gráfica editorial y publicitaria, después comenzó a incursionar en la fotografía y la ilustración. Como artista, se destaca en la pintura en muestras colectivas. Su primera muestra individual fue Cuerpo Cuerda en el 2014.

En su estadía en Buenos Aires, recorrió las ferias y los museos del mundo artístico. Luego, tras la pandemia, su obra viró en torno de la cultura correntina.

Multifacética

Anísima se mueve por varios campos. Ahora está dibujando, aunque explica: “Siempre está presente la palabra y la línea circular que es sonora en mi trabajo. Me estoy moviendo entre el dibujo y la pintura. Estoy trabajando en una serie que se llama Ñande Rekó y esto es lo que voy a presentar en ArteCo2022. Además voy compartiendo estas cosas con los proyectos laborales que me van surgiendo en cada momento. Pero artísticamente mi atención está puesta en la serie Ñande Rekó”.

Anísima escribe poesía, dibuja, pinta y en todos los lugares se siente cómoda. En estos últimos años encontró una veta donde el dibujo es lo que más predomina y ahí se mueve con mucha libertad. También hace música pero reconoce que ese costado artístico aún está reservado para los íntimos, "me cuesta mostrarlo todavía, salir a mostrarme con la música”, aclaró. “Es algo íntimo para mí y para mis amigos. Sin embargo lo siento como parte integral de mi trabajo y de mi formación artística. En cambio el dibujo, la pintura y la escritura las asumo con un tono de responsabilidad muy alto porque conforman el lugar donde estoy parada en el arte”.

Ñande Rekó

La forma de encarar el arte para Anísima nace con una línea. “Siempre es lo primero, y es lo que en una obra después queda detrás; cuando pinto también dibujo con líneas”. Sobre la serie que presentará en ArteCo 2022 comentó: “Ñande Rekó surgió porque quería hacer una serie bien correntina. Ñande Rekó significa nuestra manera de ser o nuestra forma de ser en guaraní. Quería traer el idioma y usar palabras en guaraní. Esta serie será la madre de los trabajos que vengan de aquí en adelante. Quiero que haya una obra central que contenga nuestra idiosincrasia gráfica, estoy trabajando todos los íconos desde lo religioso, lo musical, lo poético, lo histórico, el carnaval, las fiestas, el chamamé, la flora y la fauna y todo lo más icónico de Corrientes”.

Con la obra madre, Anísima tendrá varias ramas para trabajar con distintas obras. Algunos trabajos los está haciendo en color y otros en blanco y negro, “para hacer un poco de balance”, desliza.

La obra tiene mucha musicalidad y contiene citas, “algo bastante contemporáneo donde hoy podemos hacer citas de otros artistas o podemos apropiarnos de otra obra y representarla de nuevo. Hice una obra donde traje una cita sobre la danza de Henri Matisse, que es un artista que admiro mucho”, explicó.

Sobre las obras que llevará a la Feria comentó que ya tiene quince trabajos terminados. “En ArteCo para la puesta escénica nos dan a cada artista individual y a las galerías un espacio con metros cuadrados, así que tendré que elegir qué obras voy a poder poner”, dijo.

Urbana y autóctona

Anísima siempre fue más urbana con sus obras. Sin embargo, en los últimos años llegó el giro hacia la cultura correntina. “Buenos Aires me cautivó cuando fui a ArteBA”, recordó. “Allá vi una diversidad de obras y de artistas que no había visto nunca en Corrientes. En aquel momento, no había todavía feria de arte en Corrientes. A mí me llamó la atención todo, y quería ir a los museos para cargar mi memoria de todas esas imágenes que me parecían un mundo nuevo y distinto. Después tuve que volver a Corrientes para atravesar la cuarentena. Ahí me reencontré con la naturaleza de esta provincia, el río… y se despertó en mí un sentido de pertenencia con toda esta cultura”.

(VAE)